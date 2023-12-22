挺運動足跡遍本島離島　全球人壽連6度獲體育推手獎

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全球人壽表示，運動愛好的培養，需從小開始，因關注到離島資源相對缺乏，2016年起推動「我的棒球夢」圓夢計畫，6年期間圓夢足跡踏遍澎湖、馬祖和金門離島，結合本島與離島資源，除贊助離島棒球隊所需球衣、球具等相關軟硬體設備外，更實際將棒球技術帶入離島、傳承棒球軟實力，讓「我的棒球夢」成為夢想與希望的起點。
延續棒球夢的精神，全球人壽今年開啟「我的籃球夢」圓夢計畫，首站前進澎湖，邀請能仁家商教練林正明率教練團，舉辦澎湖籃球營，並安排T1職籃年度MVP阿巴西和旅外好手林庭謙出席。除籃球訓練外，課程結合品德教育和賽事播報體驗，開啟學生多元學習體驗。
多年來，全球人壽不斷擴大支持體育活動的多樣性，2018年起連續5年贊助「重光盃全國少棒錦標賽」，以棒球陶冶基層品德教育；近期贊助包括「U12世界盃棒球錦標賽」、「U18世界盃青棒錦標賽」、全國小學籃球錦標賽、彰化柏力力籃球隊、桃園璞園領航猿籃球隊以及中華民國棒球協會等，亦支持足球、排球等賽事如：「全國學童盃足球錦標賽」、「全國沙灘排球聯賽」等，以實際行動落實企業社會責任。
全球人壽不僅長期贊助運動賽事和球隊，更以實際行動提升全民愛健康、愛運動的風氣，自2018年起連續舉辦「全球人壽因為愛萬人瑜珈」、「因為愛舞所聚ZUMBA」公益活動，邀請社會大眾一同揮灑汗水、奉獻愛心，每場活動部分報名費皆捐助忠義基金會，作為失依兒少的助養金。希望藉活動拋磚引玉，號召更多社會大眾一同健康運動、響應公益，發揮企業永續ESG的社會力。
全球人壽從2009年開始長期支持國內外各項棒球賽事、促成多項國際棒球賽事交流，期望能提升台灣在國際能見度，2023年贊助體育類活動參與人數16萬7337人，總投入金額967萬8688元。全球人壽更因此受到社會各界肯定，2019年榮獲「體育推手獎─長期贊助獎」，並於2018年至2023年連續6年榮獲「體育推手獎-贊助類金質獎」。全球人壽期望透過贊助各項賽事，鼓勵國人認識且支持各項體育活動，以實際行動將「因為愛 責任在」的品牌理念，轉化為企業永續發展的全新動能。