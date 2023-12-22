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找到目標重返職場！勞動部高屏澎東分署助中高齡求職者就業

▲勞動部高屏澎東分署就業諮詢協助中高齡求職者就業。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部高屏澎東分署就業諮詢協助中高齡求職者就業。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署屏東就業中心提供求職者就業諮詢服務，協助中高齡求職者找到目標，重返職場就業。

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勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署長期以來，一直致力於協助失業者渡過就業困境，除提供就業諮詢服務外、也協助民眾就業前準備，如撰寫履歷表、模擬面試等，增加求職者的軟實力。

郭耿華說，高屏澎東分署有屏東、潮州、台東、澎湖4個就業中心，求職者如有就業服務的需求，可到各就業中心，提供求職者就業諮詢服務，協助中高齡求職者找到目標，重返職場就業。

郭耿華舉例說，50多歲的阿力(化名)過去在某露營區擔任工務，協助顧客搭帳棚及營區設備簡易維修的工作，卻在疫情的衝擊下被資遣，之後因求職不順待業2年多，經濟狀況也出現困境，為了維持生活，乃到該分署屏東就業中心尋職，找尋重返職場的契機。

▲勞動部高屏澎東分署就業中心提供求職者就業諮詢服務。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部高屏澎東分署就業中心提供求職者就業諮詢服務。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
屏東就業中心就業服務員感受到阿力的徬徨與無助，於是先耐心地傾聽他述說自己的情況及問題，瞭解阿力自己因中高齡求職總是四處碰壁，加上受了腰傷無法從事勞力性質或搬重的工作，不知道自己還能做什麼？現實的經濟壓力也讓自己喘不過氣。

就業服務員在瞭解阿力後，盤點阿力以往的工作經驗，發現他以往的工作大多屬於不需專業技術的工作，且受傷使得他能選擇的工作機會更加有限，因此，就服員運用專業心理測驗工具，與他一起討論日常生活中較感興趣的事，發現他具備喜歡與人互動、不怕單調枯燥乏味、也喜歡能到處走動的特質，乃建議他可以先將「司機」做為求職目標試試，而阿力對「司機」這個工作也不排斥願意嘗試，於是推介了幾個適合的職缺讓阿力去面試，並叮嚀一些面試技巧和注意事項，為他加油打氣，最後，阿力被一間非營利機構錄取成為了一名司機，成功重返職場。

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