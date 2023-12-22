找到目標重返職場！勞動部高屏澎東分署助中高齡求職者就業

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郭耿華說，高屏澎東分署有屏東、潮州、台東、澎湖4個就業中心，求職者如有就業服務的需求，可到各就業中心，提供求職者就業諮詢服務，協助中高齡求職者找到目標，重返職場就業。
郭耿華舉例說，50多歲的阿力(化名)過去在某露營區擔任工務，協助顧客搭帳棚及營區設備簡易維修的工作，卻在疫情的衝擊下被資遣，之後因求職不順待業2年多，經濟狀況也出現困境，為了維持生活，乃到該分署屏東就業中心尋職，找尋重返職場的契機。
屏東就業中心就業服務員感受到阿力的徬徨與無助，於是先耐心地傾聽他述說自己的情況及問題，瞭解阿力自己因中高齡求職總是四處碰壁，加上受了腰傷無法從事勞力性質或搬重的工作，不知道自己還能做什麼？現實的經濟壓力也讓自己喘不過氣。
就業服務員在瞭解阿力後，盤點阿力以往的工作經驗，發現他以往的工作大多屬於不需專業技術的工作，且受傷使得他能選擇的工作機會更加有限，因此，就服員運用專業心理測驗工具，與他一起討論日常生活中較感興趣的事，發現他具備喜歡與人互動、不怕單調枯燥乏味、也喜歡能到處走動的特質，乃建議他可以先將「司機」做為求職目標試試，而阿力對「司機」這個工作也不排斥願意嘗試，於是推介了幾個適合的職缺讓阿力去面試，並叮嚀一些面試技巧和注意事項，為他加油打氣，最後，阿力被一間非營利機構錄取成為了一名司機，成功重返職場。