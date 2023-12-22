陳其邁最擔心李柏毅選情 楊烈贈竹劍盼李柏毅勢如破竹
選戰進入倒數，高雄市長陳其邁今（22）日上午受訪時表示，相當擔心左營楠梓選情，下午金鐘歌王楊烈即攜手李柏毅至市場拜票，楊烈也以自己在台劇《國際橋牌社》中，飾演黎清波總統時常拿的竹劍，贈與抽中四號的候選人李柏毅，盼其在民主路上披荊斬棘，在選戰中「勢」如破竹，為民主、為左營楠梓來努力。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁在上午上訪時表示，這幾年重大經濟投資、產業投資，像台積電、重大交通建設如台17線，都在李柏毅的選區。假如沒有選對的人、走對的路，對於高雄來講發展會有很大的影響，接下來會花多一些時間，要更加努力、更加謙虛來向市民朋友請益，希望大家能堅定支持做事的李柏毅。
李柏毅表示，在《國際橋牌社》戲中，可以看見當年國家民主發展過程；在戲外，也看見台灣在對的路上越走越遠。明年選戰相當關鍵，在接下來的最後衝刺期，自己把握每分每秒，繼續努力爭取民眾的認同。
李柏毅也向楊烈介紹左營當地美食，並選在冬至一起享用湯圓，以期許凡事圓滿、一切順利。李柏毅說，今天拜訪龍華市場屬於轉型中的市場，融合了許多異國料理，就像楊烈大哥過去很多身份，受到大家的愛戴。
兩人拜訪時市場時獲得熱烈的歡呼與鼓勵，不只民眾紛紛上前搶著合影，更有攤商送上菜頭和青蒜，為李柏毅和楊烈打氣加油。