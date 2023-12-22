台銀今年房貸「兩千金」達成　董座看明年景氣穩步增強

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不過，談到明年景氣展望，呂桔誠會後受訪時指出，今年大家預估經濟成長率落在1.6%左右，還是成長，而且內涵也不一樣，有許多台商回台投資，也有很多外派台幹回來台灣，雖然統計數據是1.6%，但大家有沒有發現，餐廳訂位很不容易，尤其要訂包廂更難，代表實質消費力。
他覺得明年景氣是一個「穩步增強」的格局，這2、3年台商回台投資也將開花結果，過去前瞻建設產生的乘數效果也會顯現，台商供應鏈也在調整，這些調整正好給台灣很大機會，台商特色就是彈性大，可以快速面對經濟變局，更展現出台灣企業的韌性。
至於政府推出新青安貸款，他表示，台銀也積極參與青安政策，截至12月21日累計承作青安貸款共10萬2914戶，市占率28%，額度達4223億元，市占26%，承作戶數及金額均全國之冠。而今年1至12月21日承作青安貸共8490戶、金額548億元，為去年同期的2.3倍；承做新青安貸款5955戶、金額420億元。
不僅如此，呂桔誠說，今年截至12月21日止，台銀新承作房屋貸款3萬2361筆，貸款金額達到2018億元，達成「兩千金」目標，而且9成以上為首購及自住購屋貸款，背後反映的是社會剛性需求，沒有炒作問題。
至於台灣碳權交易所今日啟動首批國際碳權交易，呂桔誠表示，台銀也有共襄盛舉，不但提前預購、今日也正式開戶，購買碳權達500噸。面對淨零轉型，他強調，台銀對內自我要求，包括在疫情期間加速汰換高耗能設備，目前燈具都是LED燈，用電也要求提高效能。此外，台銀也會檢視授信客戶的ESG成效，若ESG評分良好者會給予利率減碼，若稍顯不足會有利率加碼，並鼓勵客戶改善後減碼。