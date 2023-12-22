政見會／蕭美琴再重申從未放棄國籍 批想消滅中華民國的是共產黨
中選會今（22）日晚間舉辦副總統候選人政見發表會，針對外界質疑的國籍問題，稍早民進黨副總統候選人蕭美琴再次重申，她自2022年放棄美國籍，至於中華民國籍則從未放棄，若有人還要操作國籍議題，不是不專業就是刻意誤導，相信全國民眾都不希望假消息繼續傳播。
記者陳苾暐/綜合報導
蕭美琴接著指出，選舉是為了讓國家的民主更進步，不是分裂社會，在這場選戰中，除了攻擊國籍外也有不少更誇張的事，包括消費早期礦工居住困境，以及說她是美國派來監督未來的賴總統，實在令人感到莫名其妙。
針對國民黨籍候選人趙少康表示，由民進黨作主會讓中華民國消失一事，蕭美琴則回應，30多年來台灣舉行過8次大選，藍綠都曾當選過，但中華民國國旗每天都在總統府升起，相信想要消滅中華民國的不是民進黨，而是無法正視我們存在的共產；最後蕭美琴強調，煽動仇恨或許可以激化選票，不過贏了大選卻輸了國家向心力，難道是其他2位候選人樂見的嗎?
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