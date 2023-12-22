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政見會／國民黨絕非親中政黨！趙少康批綠跟老共一樣消滅中華民國

▲副總統候選人電視政見會今日登場。（圖／中選會提供）
▲副總統候選人電視政見會今日登場。（圖／中選會提供）

記者余祥／台北報導

中選會今晚舉辦副總統候選人電視辯論會，國民黨副總統候選人趙少康第二輪發言批，蕭美琴剛剛說他們守護中華民國，令他不知道今夕是何夕，民進黨的台獨黨綱難道是要保衛中華民國？民進黨跟共產黨一樣，都是要消滅中華民國，借殼上市，遂行台獨主張；國民黨絕不是親中政黨，國民黨是永遠的反共政黨。

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趙少康第二輪發言時，直接回應蕭美琴，蕭美琴上一輪發言時稱，趙少康多年前參與政治時，就說中華民國會滅亡，但至今都沒有滅亡，趙少康說，他說這個不是開玩笑的，更不只是對民進黨講，而是對當時執政的國民黨的李登輝講。

趙少康說，民進黨的台獨黨綱難道是要保衛中華民國？賴清德說自己台獨工作者，蕭美琴也曾說不再認同中華民國，這不是台獨？因此當蕭美琴一直說他們守護中華民國，真令人不知今夕是何夕。

趙少康強調，他跟侯友宜才是真正擁護中華民國，他們有名有實，民進黨則是掏空台灣，政治人物應該表裡如一、不要言行不一。

趙少康說，國民黨同意要分散市場，但民進黨喊著新南向，卻依賴中國更多，蔡英文當時說當選要取消ECFA，至今也沒取消，根本說一套做一套。

「國民黨絕對不是親中政黨，是永遠的反共政黨！」趙少康說，從兩蔣時期就是反共，他們捍衛中華民國，但這幾年因為美中衝突，軍機天天繞台，民進黨不了解共產黨，對不起台灣民眾。

趙少康強調，兩岸不是不能談，還要有軍事溝通的機制，避免誤判，因此他主張中國要允許他們派軍事觀察員，而且戰機、戰艦都不要再來了，國民黨不管在朝或在野，從來沒有放棄過軍事準備，潛艦國造也是國民黨開始。

趙少康批，民進黨把中國威脅當選舉籌碼，面對軍事威脅當然要備戰，但也要嘗試和平的可能，民進黨只會罵，能解決問題嗎？蔡英文執政都這樣了，賴清德執政兩岸會更和平、更和緩嗎？他保證，侯友宜跟趙少康不會讓兩岸對撞，戰爭不會一蹴即發。

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