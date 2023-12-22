政見會／喊民進黨懂經濟！蕭美琴：股市上漲萬點、出口總值增7成
民進黨籍副總統候選人蕭美琴今（22）日在候選人政見發表會上表示，過去半年侯、柯不停在藍白合話題中打轉，完全沒有看見政策整合，只有在君悅酒店上演一齣鬧劇，同時強調前幾天柯文哲提出的政見似曾相似，原來都是民進黨主張且正在做的事。
政治中心/綜合報導
柯文哲主張以對等的立場來處理兩岸交流，對此，蕭美琴則指出，這是民進黨多年的態度，另外柯文哲提出年輕人所關心的居住正義，應該要擴建社會住宅，加上賦稅改革、補助等，這同樣也是民進黨一直在做的，柯文哲甚至提出外交政策要走蔡英文總統的方式，若是這樣就應該讓有經驗、能力、已經在執行的民主進步黨繼續做下去。
至於過去8年間，股市自馬英九卸任那天的8100點，上升至目前的將近1萬8千點，GDP成長到23兆，出口總值增加7成，證明民進黨就是比國民黨懂得拚經濟，長照支出、幼兒照顧等預算亦有顯著提升，證明民進黨更懂照顧人民。
蕭美琴接著說到，若藍白合贏得大選，好不容易漸漸擺脫對單一市場的依賴，又會走回頭路到中國，若未來是藍白執政，台灣將回到8年前只有中國市場、沒有世界舞台、年輕人領22K的台灣。
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