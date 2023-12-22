受對岸指示發佈「侯康配超車」假名調　網媒記者收押、學者請回

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根據指傳媒20日發布的報導指出，3組參選人的支持度依序為國民黨侯康配33.05%、民進黨賴蕭配32.19%、民眾黨柯盈配18.38％，尚有超過16.38%的選民未決定，但檢調發現蘇根本沒電訪、面訪民眾，一切均憑空捏造，以數據調整加工製成圖表，再透過「指傳媒」等網站，接連在「元丰傳媒」、「藍鵲新傳媒」等網站，發布相關不實民意調查報導，誤導選民對於選情判斷，以此方式滲透干預台灣總統大選，危害台灣主權及自由民主憲政秩序。
檢方指揮台中市調查處組成專案小組，昨天前往指動新媒體傳播公司與林男住處等地搜索，扣得手機、電腦及製作不實民調相關文件，同時傳喚林男、蘇男及相關證人7人到案說明。
檢方複訊後認定林、蘇2人涉犯違反《反滲透法》、《總統副總統選舉罷免法》，罪嫌重大且有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人及湮滅、偽造證據之虞，今天向法院聲請羈押禁見2人，林男經法院裁定羈押，蘇男則請回。
目前「指傳媒」、「元丰傳媒」網站已無法打開，「藍鵲新傳媒」仍找得到這則民調新聞。
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