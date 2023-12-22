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受對岸指示發佈「侯康配超車」假名調　網媒記者收押、學者請回

▲台中地檢署依《反滲透法》等罪聲押製作假民調的林姓網媒記者與蘇姓學者。（圖／翻攝google街景圖，2023.12.22）
▲台中地檢署依《反滲透法》等罪聲押製作假民調的林姓網媒記者與蘇姓學者。（圖／翻攝google街景圖，2023.12.22）

記者顏幸如／台中報導

 指動新媒體傳播公司林姓記者記者涉嫌接受中國大陸官員指示，委由曾在東海、靜宜等校任教的蘇姓「民調專家」，製作「侯康配」領先的假民調，於媒體網站發布。檢方偵辦後，今（22）日依《反滲透法》等罪聲押2人，法院裁定林男羈押、蘇男請回，檢方將針對蘇男部份提起抗告。

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台中地檢署今（22）日發布新聞稿表示，林姓網媒記者涉嫌接受境外勢力中國大陸「中共福建省委員會」官員指示，委由自稱民調專家的蘇姓學者，由蘇男陸續於今年10月間，佯以派員面訪民眾或隨機抽取台灣地區北、中、南部，各300人以上民眾作電話訪問。

根據指傳媒20日發布的報導指出，3組參選人的支持度依序為國民黨侯康配33.05%、民進黨賴蕭配32.19%、民眾黨柯盈配18.38％，尚有超過16.38%的選民未決定，但檢調發現蘇根本沒電訪、面訪民眾，一切均憑空捏造，以數據調整加工製成圖表，再透過「指傳媒」等網站，接連在「元丰傳媒」、「藍鵲新傳媒」等網站，發布相關不實民意調查報導，誤導選民對於選情判斷，以此方式滲透干預台灣總統大選，危害台灣主權及自由民主憲政秩序。

檢方指揮台中市調查處組成專案小組，昨天前往指動新媒體傳播公司與林男住處等地搜索，扣得手機、電腦及製作不實民調相關文件，同時傳喚林男、蘇男及相關證人7人到案說明。

檢方複訊後認定林、蘇2人涉犯違反《反滲透法》、《總統副總統選舉罷免法》，罪嫌重大且有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人及湮滅、偽造證據之虞，今天向法院聲請羈押禁見2人，林男經法院裁定羈押，蘇男則請回。

目前「指傳媒」、「元丰傳媒」網站已無法打開，「藍鵲新傳媒」仍找得到這則民調新聞。

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