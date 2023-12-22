台中國漫館真的來了 23日起東側基地8大策展開展

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至於「展覽先行」的東側基地，共由15棟歷史建築組成，首檔展覽共有8大主題策展、3大空間亮點，今天舉行開展儀式，行政院副院長鄭文燦致詞表示，文化是一個城市靈魂，漫畫是跨國界、跨世代的共同記憶，是歷史，也是現代及交流，所以國漫館很有價值，期待它是一個圖書館、博物館，也是文創基地。開館後，他保證行政院及文化部會繼續投入更多經費，將後續中長程計畫圓滿完成。
文化部長史哲表示，國漫館是在4月1日拍板定案，當時承諾「年底展覽、活動先行」，為了兌現承諾，不讓失信坐實是愚人節的決定，各單位通力合作，執行了「史上最快速的籌備任務」，真的很不容易。他強調，台灣的創作者、漫畫家在如此艱困的環境裡，仍屢屢創造佳績，國家實在應該趕快讓漫畫家有一個園地。所以，不能再像過去的文化建設，一宣布要等十年才能開館。這也是為什麼文化部要排除萬難，兌現「開展先行」承諾，在耶誕節前將它送給全民當禮物，創造了從愚人節到耶誕節奇蹟。
台中國漫館東側基地23日起首展開幕，8大主題策展以讀、品、住、轉、泡、追、畫漫畫及體感劇場出發，期待觀眾進入園區能沉浸式體驗漫畫的魅力，以及官舍群特有的空間氛圍。如在整個園區可說是精神時光屋的演武場，「臺漫的魔幻時刻」特展以打開時間膠囊概念，展出歷屆金漫獎經典作品及典藏，包含劉興欽、許貿淞、游龍輝、蕭言中等手稿。來自不同金漫得主的珍貴記憶片段，不僅看見不同世代的共同記憶，也逐步勾勒未來國家漫畫博物館輪廓。
文化部表示，國家漫畫博物館園區東側基地開放參觀後，特別規劃夜間「大樹榕光」展演、鏡湖及園區整體的光環境，以及與大家玩起躲貓貓的《小猫巴克里》等3大空間亮點；假日亦安排「漫慢晃」市集等精彩展演活動。相關展覽及活動資訊請參考國家漫畫博物館籌備處臉書專頁：https://www.facebook.com/NationalComicMuseum。