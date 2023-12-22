▲食藥署提醒「染髮5重點」！　碰到這些部位出現癢疹當心感染、流膿

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染髮5撇步 這樣做安全染食品藥物管理署指出，首先要「染前選」，購買染髮劑時要選購有完整標示的染髮劑產品；而使用前要確認「髮健康」，留意頭髮周圍的皮膚及頭皮是否健康，有傷口時千萬不要染髮；並且「要看明」，看清楚染髮產品標示之使用方法及注意事項後，才能「安全染」，特別提醒您要以塗抹方式正確安全使用染髮劑，並避免接觸頭皮，不可以用洗髮搓揉方式進行染髮；最後要「全注意」，全心注意染後皮膚狀況，每次染髮必須間隔三個月以上。
洗髮兼染髮產品未核准 看清使用方式食藥署提醒，染髮劑屬於特定用途化粧品，選購時務必確認購買的產品為衛生福利部核准的染髮劑，此外，衛生福利部未核准洗髮兼染髮之產品，坊間的泡泡染也是染髮劑的一種，使用時應看清楚使用方法正確使用。
這些狀況不建議染髮 染髮劑勿直接接觸頸部而曾經因使用染髮劑引發過敏反應或身體不適等症狀，或經皮膚過敏試驗後有異常情形，頭、頸臉部有腫脹受傷或皮膚疾病，頭皮或皮膚呈現過敏、發炎狀態其他身體情況（患病後恢復生理期及懷孕間等）及腎臟疾患或血液病等情形，不建議使用染髮劑。
此外，在使用染髮劑時，可佩戴手套，並使用毛巾及圍脖適度遮蔽頸部，避免染髮劑直接接觸頸部。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60258
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