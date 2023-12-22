寒流6°C冷爆「冬眠級棉被蓋法」曝！一堆人蓋錯　正確順序暖整夜

食藥署提醒「染髮5重點」！　碰到這些部位出現癢疹當心感染、流膿

▲食藥署提醒「染髮5重點」！　碰到這些部位出現癢疹當心感染、流膿
▲食藥署提醒「染髮5重點」！　碰到這些部位出現癢疹當心感染、流膿

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】曾有人自行買染髮劑使用，但因過去染髮都沒有過敏的經驗，也沒有先進行皮膚測試，使用染髮劑時直接將染髮劑塗抹整頭，過程中染髮劑還接觸到頭皮、頸部、耳後的皮膚，但仍未注意繼續染髮。之後這些接觸染劑的部位開始出現癢疹，卻不以為意持續搔抓，不慎抓傷頭皮，進而造成感染、流膿。而在使用染髮劑過程中有什麼要留意的？

我是廣告 請繼續往下閱讀

染髮5撇步　這樣做安全染

食品藥物管理署指出，首先要「染前選」，購買染髮劑時要選購有完整標示的染髮劑產品；而使用前要確認「髮健康」，留意頭髮周圍的皮膚及頭皮是否健康，有傷口時千萬不要染髮；並且「要看明」，看清楚染髮產品標示之使用方法及注意事項後，才能「安全染」，特別提醒您要以塗抹方式正確安全使用染髮劑，並避免接觸頭皮，不可以用洗髮搓揉方式進行染髮；最後要「全注意」，全心注意染後皮膚狀況，每次染髮必須間隔三個月以上。

洗髮兼染髮產品未核准　看清使用方式

食藥署提醒，染髮劑屬於特定用途化粧品，選購時務必確認購買的產品為衛生福利部核准的染髮劑，此外，衛生福利部未核准洗髮兼染髮之產品，坊間的泡泡染也是染髮劑的一種，使用時應看清楚使用方法正確使用。

這些狀況不建議染髮　染髮劑勿直接接觸頸部

而曾經因使用染髮劑引發過敏反應或身體不適等症狀，或經皮膚過敏試驗後有異常情形，頭、頸臉部有腫脹受傷或皮膚疾病，頭皮或皮膚呈現過敏、發炎狀態其他身體情況（患病後恢復生理期及懷孕間等）及腎臟疾患或血液病等情形，不建議使用染髮劑。

此外，在使用染髮劑時，可佩戴手套，並使用毛巾及圍脖適度遮蔽頸部，避免染髮劑直接接觸頸部。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60258

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

揭開解酒產品神秘面紗！10常見成分用途大公開　真能速解酒精、千杯不醉？

台灣80萬人恐有聲帶問題　新型「藍光雷射技術」有解！

不是花生！冬至「最肥湯圓排行」冠軍超意外　專家點名4種人少吃

空氣汙染來勢洶洶！戴什麼口罩才能有效防範？　這2種可吸附、過濾汙染

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選