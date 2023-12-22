政見會觀察／台語開場撇深藍！趙少康砲打賴清德　宛如少康戰情室

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趙少康一開始開場直接烙台語，一掃趙少康外省、深藍形象，他用台語向選民喊話，如果大家認為民進黨做得好就繼續支持，如果認為8年來越來越不好，現在就是換人、換黨的時候，他也承諾，若當選人民有好康，台灣前途會越來越光明。
趙少康在政見會的策略很清楚，由於另兩位對手都是女性，為避免給人強欺弱的印象，趙少康90％的時間都在主攻賴清德，偶爾才質疑蕭美琴的言論，對於民眾黨副手吳欣盈，趙少康很明顯展現高度友好，在吳欣盈每輪發言，輪到趙少康時，趙少康都會根據吳欣盈提出的政見內容予以肯定。
為了呼應國民黨主張聯合內閣的精神，趙少康更稱，若侯康當選，會繼續請蕭美琴為外交打拚，也會借重吳欣盈的長才，展現不分黨派、用人唯才的精神，也試圖吸納民眾黨的支持者。
對於賴清德，趙少康架勢十足、火力全開，直接點名違建爭議、台獨主張，更嗆聲要賴清德立刻捐出萬里老宅，趙少康還舉例說，他自己跟前總統陳水扁選市長時，被點名內湖有一塊地，他立刻二話不說、當場就捐出來，大丈夫一言九鼎說捐就捐，趙少康展現他的guts，與賴清德賴皮不拆形成鮮明對比。
趙少康也直球對決民進黨的台獨神主牌，他痛斥民進黨跟共產黨一樣要消滅中華民國，更直接講明，國民黨絕不是親中政黨，從兩蔣時期就是反共政黨，趙少康定調國民黨的路線是反共不反中，要讓綠營沒有施力點繼續抹紅。
雖然趙少康一度因為太氣了，口誤稱「賴清德（應是侯友宜）當選就是他老闆」，但他事後特別拿出來自嘲，更重新念了三次原話，化解糗事。
趙少康本就是三位副總統候選人中，口才最好的人，今天的政見會趙少康也充分展現他的好口才，不但是三人中最少看稿的，也可以針對對手上一輪的言論即時回應、反駁，臨場反應表現最佳，尤其他砲打賴清德，讓不少支持者看了直呼爽，也有網友稱好像在看「少康戰情室」。
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