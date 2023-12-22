政見會觀察／對趙少康砲火冷處理！蕭美琴溫情喊話　訴諸年輕選票

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蕭美琴穿著總統蔡英文的戰袍迎戰政見會，深色套裝展現穩重氣息，帶著眼鏡、髮型則是有白髮，明顯尚未染黑，呈現真實面貌；據幕僚透露， 蕭美琴作風美式，平時穿著簡樸，立委時期穿來穿去就這幾套，接受蔡英文不少二手衣，過去曾在校園演講時也穿過小英衣服。
蕭美琴在第一輪發言時就先正面迎戰，直接破題對手過去所質疑的國籍問題，再度重申，「我的父親是有中華民國國籍的台灣人，所以我有中華民國國籍，我的母親是美國人，所以我出生的時候也就有了美國籍，過去我曾經擁有雙重國籍，2002年，我放棄了美國籍，而現在，我只有自出生以來，從來都沒有放棄過的中華民國國籍」。
接續，蕭美琴主動酸藍白合是一場鬧劇，向選民說明藍白一旦贏了，就會走回頭路鎖回中國，也直接批評國民黨所主張的「重啟服貿」，是對國際環境的認知，沒有更新；對於外界所擔心的「票投民進黨，青年上戰場」，向外界釋疑，「賴清德、蕭美琴主張，要捍衛台海和平的現狀，我們不會讓台海爆發戰爭，選擇賴清德與蕭美琴，我們會努力捍衛台海的和平，印太也會和平」。
此外，蕭美琴特別提出與其他人不同的優勢，她台灣第一位在國會提出「同性婚姻法」的立法委員，經過13年的時間，讓台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家，並提到蔡英文在做能源轉型議題上，也同樣受到一些人批評，「但我們努力做、堅持做，克服困難，終於完成第一階段的能源轉型，不但確保台灣不會缺電，更持續提供產業所需要的綠電」。
至於核能發電，蕭美琴批評侯友宜與民眾黨總統候選人柯文哲過去都曾經反核，但現在變成總統候選人以後，都擁抱核電，呼籲政治人物的理念和主張，不能只為選舉，應該要有配套，要有解方，也要有邏輯，重申該議題唯有「核能核安能確保」、「核廢料能獲得處理」，同時「社會有共識」，台灣才有討論進一步發展核電的空間，但現階段這三個條件都不存在。
針對外界討論的「疑美論」跟「疑賴論」，與美國長期友好的她，特別站出來說明，賴清德跟蕭美琴是能夠延續蔡英文路線，最有能力的一組候選人，「沒有疑賴，只有信賴」，以此消除外界疑慮。
對比賴清德第一場政見發表會，在「拆彈」萬里老宅議題後，左打侯友宜、右打柯文哲，攻擊力道強勁，蕭美琴明顯「收斂」許多，面對趙少康在政見會提出的批評，也未正面回應，聚焦在政見、陳述自己要說的內容，同時主攻「青年票」的她，也向年輕人喊話，坦言過去有不夠好地方，需要檢討反省，溫情喊話「台灣不該走回頭路」，給賴蕭團隊一次機會，讓台灣繼續在世界的舞台上發光發熱。
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