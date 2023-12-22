防疫險申訴案進入收尾階段　金融評議中心曝這類消費糾紛變多

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當然，防疫險之亂，不僅造成產險業者慘賠，相關理賠爭議層出不窮，也成為金融評議中心面臨成立以最大挑戰。杜怡靜說，一開始申訴最多類型是防疫險續保問題之紛爭，後來則是理賠認定等，但在中心積極處理下，也即將進入收尾階段，截至今年12月6日為止，防疫相關的申訴案件共計受理5萬0607件，而議案件高達8837件。
據統計，金融評議中心2021年僅受理申訴案件189件，2022年飆高至4萬1956件，今年以來至12月6日為8837件，合計為5萬0607件。因應龐大的防疫險案件，評議中心也緊急擴編人力，從原本66人增加到77人。但也因為防疫險申訴的處理，讓更多人認識金融評議中心，因此，即便防疫險申訴進入收尾階段，中心接獲的申訴案件並沒有因此減少，反而較去年增加將近5成，從過去1年處理3千件，增至4200件，擴編後的人力仍是吃緊。
根據評議中心統計，今年前3季受理信用卡消費款代償、結清或爭議款爭議案件增至506件，不僅超過2022年，更已達2022年全年此類爭議案件的2倍以上，也呼籲民眾給出OTP密碼前，應看清簡訊內容。
根據金融消費評議的申訴流程，消費者必須先向原金融機構提出申訴，並於30天內取得回覆，若民眾不接受金融機構處理結果，可在60天內向評議中心申請「評議」；評議中心接到民眾申訴電話後，亦可將案件代為移交給金融機構。
杜怡靜說，防疫險申訴高峰是落在去年第4季，目前已進入收尾階段，現在民眾申訴案件最多又回到保險理賠內容爭議，包括之前爭議較多實支實付癌症險及信用卡盜刷案件，電支爭議也新納入受理申訴範圍。
至於詐騙、虛擬幣投資、境外保單等爭議案件，金融評議中心表示，由於多數詐騙者並非金融機構本身，因此，不在金融消費評議中心的服務範圍，而是由消保官或檢警處理，但評議中心也負起金融教育的責任，積極到校園、偏鄉中去宣導教育反詐，齊心打詐，避免國人掉入詐騙陷阱。
另外，評議中心也將善用數位科技創新，致力提供更便民的消費者保護服務，像是強化AI智能在官網的問答功能等。同時，考量偏鄉及高齡者需求，評議中心持續保留傳統電話、臨櫃等申訴諮詢服務管道量能，以落實友善的爭議處理服務。