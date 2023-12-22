開展先行「真正有影」 行政院兌現國漫館在臺中承諾

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文化部長史哲致詞時笑稱，國家漫畫博物館從確定選址到開展，是從「愚人節到聖誕節的傳奇」，如果沒有順利在年底開展，就真的坐實了4月1日是愚人節了。史哲特別感謝行政院在預算、人力等的大力支持，籌備期間臺中市政府的各項協助與配合，讓大家見證「中央、地方攜手合作，效率驚人的發展」，以及漫畫界的指導與參與，文化部、國漫館籌備處與所有投入工程、策展人員的全力以赴 要將15間歷史建築變成15個小展場、主題展，「真的必須要花很多工夫」
史哲說， 國家漫畫館扮演著地方長遠文化建設的使命，同時也提供漫畫家創作園地的角色。過去臺中市民的兒時記憶總有著國美館、自然科學博物館，未來的孩子也將有屬於國家漫畫博物館的記憶。另一方面，當創作者、漫畫家在艱困的環境中都能屢屢創造佳績時，國家也應該趕快讓漫畫家擁有一個創作的園地。史哲表示，因著這樣的使命，促成文化部改變過去文化建設必須花費多年時間完成，而以最快的速度採開展先行，期盼「讓這個漫畫家的家有固定經費，也讓未來的孩子看著臺灣漫畫成長」。
文化部指出，國家漫畫博物館園區總基地面積達2.75公頃，規劃總使用空間超過7345坪，北 側基地未來新建主場館規劃將超過6500坪。展覽先行的東側基地共由15棟歷史建築組成，首 檔展覽即以東側基地全園區完整規劃為目標，共有8大主題策展、3大空間亮點。同時充分考 量觀眾需求，除優化停車場域，並招商提供具漫畫特色的輕食、飲料，完整提供國家級漫畫 博物館園區整體服務。
8大主題策展以讀、品、住、轉、泡、追、畫漫畫及體感劇場出發，期待觀眾進入園區能沉 浸式體驗漫畫的魅力及官舍群特有的空間氛圍。如在整個園區可說是精神時光屋的演武場 ， 臺漫的魔幻時刻」特展以打開時間膠囊概念，展出歷屆金漫獎經典作品及典藏，包含劉 興欽、許貿淞、游龍輝 蕭言中等手稿 來自不同金漫得主的珍貴記憶片段，不僅看見不同 世代的共同記憶，也逐步勾勒未來國家漫畫博物館輪廓。
而為延續宿舍的空間概念，特別規劃「漫畫旅宿」，以廢廢子《廢廢子の充氣大冒險 每日青菜《Day Off》等7個愛情與關係為主軸的漫畫，創造出7個專屬漫畫作品及作者的風 格空間 「漫畫雜貨屋」以日常生活裡的商店，在阮光民《用九柑仔店》與謝東霖《神明便 利商店》作品中，藉由柑仔店與便利商店2個在不同世代臺灣人熟悉不過的風景，呈現2位漫 畫家大量使用臺灣元素的創作，以及漫畫作品授權影集、舞臺劇等各種跨域的可能。
文化部表示，國家漫畫博物館園區東側基地開放參觀後，特別規劃夜間「大樹榕光」展演、 鏡湖及園區整體的光環境，以及與大家玩起躲貓貓的《小猫巴克里》等3大空間亮點;假日亦安排「漫慢晃」市集等精彩展演活動。相關展覽及活動資訊請參考國家漫畫博物館籌備處 臉書專頁:https://www.facebook.com/NationalComicMuseum
國家漫畫博物館園區東側基地開放資訊，地點:臺中市西區林森路33號。開放時間:平日10:00-19:00 週末10:00-20:00 每週二休館，國定假日比照週末開館。