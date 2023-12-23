今日我最匯／新台幣創逾5個月新高　下周能否升破31元這是關鍵

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由於新台幣一度升破31.2元，距離31元整數關卡不遠了，市場也關注下周是否可能升至31元，甚至重返「30字頭」?外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，若原本買美債的資金回流，台股再創新高，有可能推動新台幣衝破31元，今年1月底2月初新台幣很強，還一度見到「29字頭」，當時台股也沒現在強，加上美股道瓊及費城半導體指數都創新高，台股仍有機會創高。
雖然他對美元沒那麼悲觀，即便美國第3季經濟成長率下滑，也沒那麼糟糕，不認為美國明年1月或3月就會降息，他預估美國聯準會可能要到第2季後才會啟動降息，但因美元指數已跌破波段新低101.77，預期可能還會再下探。因此，李其展認為，若下周台股續漲，新台幣可能向31元靠攏，甚至見「30字頭」，當然，央行會不會覺得升過頭？央行的態度亦是關鍵。
法人報告則認為，雖然Fed明年可望降息，不利美元，但不少Fed官員發言淡化市場樂觀降息的預期，加上台灣央行也表示，上半年不會降息，有助資金回流，支撐新台幣。
只是，中國取消ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）12項產品關稅減讓，總統大選又逼近，「地緣政治」風險再度升溫，法人預期新台幣可能區間盤整。 也有匯銀人士提到，美國核心PCE物價指數出現放緩走勢，可是考慮到美元已連續數周承壓，加上市場已消化了Fed明年降息3碼的預期，目前看來，謹慎的投資者暫時沒有進一步拋售美元。