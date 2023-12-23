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今日我最匯／新台幣創逾5個月新高　下周能否升破31元這是關鍵

▲新台幣兌美元周五（12/22）收31.203元，升值7.9分，創逾5個月新高紀錄，週線也收下連6紅。（示意圖／永豐銀行提供）
▲新台幣兌美元周五（12/22）收31.203元，升值7.9分，創逾5個月新高紀錄，週線也收下連6紅。（示意圖／永豐銀行提供）

記者顏真真／台北報導

美國今（2023）年第3季經濟成長率（GDP）低於預期，11月個人消費支出物價指數（PCE）跌破3%，加深市場對明年降息的預期，美元指出回落，亞洲主要貨幣兌美元彈升，新台幣兌美元本周五（22日）一度升破31.2元，終場收31.203元，創逾5個月新高，周線連6紅。展望下周盤勢，外匯專家表示，不排除新台幣向31元整數關卡靠攏，至於能否見到「30字頭」？要看台股續漲力道及央行態度而定。

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新台幣兌美元本周呈現先貶後升，但波動沒之前那麼劇烈，在避險情緒降溫，加上美國第3季經濟表現低於預期，11月PCE跌破3%逾2年新低，加深市場對明年Fed降息的預期，甚至最快第1季就會見到，美元指數再失守102，加上外資偏匯入，又逢季底、年底出口商有實質拋匯需求，新台幣兌美元盤中一度升破31.2元，來到31.17元，周五收升在31.203元，創7月21日以來收盤新高價。而累計1周下來新台幣升值6.5分，周升或約0.21%，週線也連6紅。

由於新台幣一度升破31.2元，距離31元整數關卡不遠了，市場也關注下周是否可能升至31元，甚至重返「30字頭」?外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，若原本買美債的資金回流，台股再創新高，有可能推動新台幣衝破31元，今年1月底2月初新台幣很強，還一度見到「29字頭」，當時台股也沒現在強，加上美股道瓊及費城半導體指數都創新高，台股仍有機會創高。

雖然他對美元沒那麼悲觀，即便美國第3季經濟成長率下滑，也沒那麼糟糕，不認為美國明年1月或3月就會降息，他預估美國聯準會可能要到第2季後才會啟動降息，但因美元指數已跌破波段新低101.77，預期可能還會再下探。因此，李其展認為，若下周台股續漲，新台幣可能向31元靠攏，甚至見「30字頭」，當然，央行會不會覺得升過頭？央行的態度亦是關鍵。

法人報告則認為，雖然Fed明年可望降息，不利美元，但不少Fed官員發言淡化市場樂觀降息的預期，加上台灣央行也表示，上半年不會降息，有助資金回流，支撐新台幣。

只是，中國取消ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）12項產品關稅減讓，總統大選又逼近，「地緣政治」風險再度升溫，法人預期新台幣可能區間盤整。 也有匯銀人士提到，美國核心PCE物價指數出現放緩走勢，可是考慮到美元已連續數周承壓，加上市場已消化了Fed明年降息3碼的預期，目前看來，謹慎的投資者暫時沒有進一步拋售美元。

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