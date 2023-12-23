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美股大漲是拜登政績？川普不認同：讓富人變得更富有罷了

▲官司纏身的川普仍然繼續他的競選行程，日前在內華達州的活動會場上，川普批評拜登將美股大漲視作政績，認為股市上漲只是「讓富人變得更富有」而已。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲官司纏身的川普仍然繼續他的競選行程，日前在內華達州的活動會場上，川普批評拜登將美股大漲視作政績，認為股市上漲只是「讓富人變得更富有」而已。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）遭科羅拉多州禁止參與2024年總統大選初選，後續將面臨諸多法律問題，川普近期在民調上取得全面優勢，在多個搖擺州領先現任總統拜登（Joe Biden），但是身上的數起官司可能會帶來變數。無論如何，川普仍然繼續他的競選行程，日前在內華達州的活動會場上，川普批評拜登將美股大漲視作政績，認為股市上漲只是「讓富人變得更富有」而已。

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根據《BusinessInsider》報導，美股今年強勁反彈，迄今道瓊工業指數約上漲13％、標準普爾500指數約上漲24％、那斯達克指數上漲43％，都是歷史性的佳績。拜登近期的競選廣告將美股大漲當做宣傳焦點，對此，川普不以為然地表示，股市大漲只是讓「富人變得更富有」罷了。

本身也很富有的川普，說出這番言論不免有點違和。《BusinessInsider》立即進行了許多「事實查核」，根據2019年的一項民調顯示，61％的美國人認為股市漲跌對自身的財務狀況沒有影響或影響甚微，若在過去幾年間這樣的狀況沒有大幅改變，那麼川普所說的股市大漲只是讓「富人變得更富有」，某種程度上確實沒錯。

另一個證據就是根據「彭博億萬富翁指數」，今年全球最富有的前10人，資產又繼續暴增了4700億美元、總財富合計達到近1.5兆美元。這些富豪們個個從股市大漲賺得盆滿缽滿。

不過，川普在過去擔任總統時，也曾將股市上漲當作自己執政有方的成就之一，如今拜登有樣學樣，川普的批評多少有點迴力鏢的感覺。《BusinessInsider》更直言，假如川普順利贏得下屆美國總統大選，他看待股市上漲的立場應該又會馬上改變。

《BusinessInsider》報導指出，明年全球有40個國家將要進行總統大選，通貨膨脹很可能會成為選舉中的主旋律，許多正在爭取連任的執政黨會發現，由於通膨帶給民眾的厭惡，現任政府往往成為受指責的對象，因而在選舉中不受歡迎。拜登就經常因高物價而遭受批評，最新的歐洲民調顯示，通貨膨脹仍然是三分之二消費者最關心的問題。

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