美股大漲是拜登政績？川普不認同：讓富人變得更富有罷了

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本身也很富有的川普，說出這番言論不免有點違和。《BusinessInsider》立即進行了許多「事實查核」，根據2019年的一項民調顯示，61％的美國人認為股市漲跌對自身的財務狀況沒有影響或影響甚微，若在過去幾年間這樣的狀況沒有大幅改變，那麼川普所說的股市大漲只是讓「富人變得更富有」，某種程度上確實沒錯。
另一個證據就是根據「彭博億萬富翁指數」，今年全球最富有的前10人，資產又繼續暴增了4700億美元、總財富合計達到近1.5兆美元。這些富豪們個個從股市大漲賺得盆滿缽滿。
不過，川普在過去擔任總統時，也曾將股市上漲當作自己執政有方的成就之一，如今拜登有樣學樣，川普的批評多少有點迴力鏢的感覺。《BusinessInsider》更直言，假如川普順利贏得下屆美國總統大選，他看待股市上漲的立場應該又會馬上改變。
《BusinessInsider》報導指出，明年全球有40個國家將要進行總統大選，通貨膨脹很可能會成為選舉中的主旋律，許多正在爭取連任的執政黨會發現，由於通膨帶給民眾的厭惡，現任政府往往成為受指責的對象，因而在選舉中不受歡迎。拜登就經常因高物價而遭受批評，最新的歐洲民調顯示，通貨膨脹仍然是三分之二消費者最關心的問題。