體育推手獎／連六年奪最高金質獎 博士王文欽成台灣體育重要推手
教育部體育署舉辦「體育推手獎」表揚活動，八馬國際事業有限公司連續第六年摘下等級最高贊助類金質獎，由負責人、博士王文欽親自授獎，總計從2014年開始投入贊助以來，10年下來贊助金額已經破1.3億台幣以上，也堪稱是台灣個人企業贊助體育的最大推手！
記者廖聿偉/綜合報導
今天親自來授獎的王文欽博士透露，「我自己從小就喜歡運動，本著企業的社會責任『取之於社會，用之於社會』，我個人很早就離開台灣，但對台灣這塊土地一直心存感激，雖然政府有在積極贊助體育，但八馬特別針對沒人關照到的運動項目给予資助，像是過去的跆拳道、桌球和現在的空手道、飛盤和花式滑輪等，也很開心像過去的空手道文姿云到今年杭州亞運摘金的谷筱霜和銀牌辜翠萍等人都有很好的成績。」
「我有一個夢！」由於王文欽博士從小就是桌球好手，他說：「我希望可以舉辦一個職業的桌球城市巡迴賽，透過職業賽的刺激，來提升台灣桌球的實力，我們也贊助了許多的年輕桌球好手，未來也期待他們可以順利接棒，希望有興趣的企業可以一起來投入，共同來提升台灣的桌球水準。」
王文欽博士透露，為了職業賽他已經在找尋適合的場地，「第一就是利用國體大的場館，要不然我已經在台北港買了15000坪的地，未來3、4樓都可以用做桌球場館。」
與一般集團股份公司不同，八馬國際公司是王文欽博士獨資公司，從2014年開始贊助民和國中以來，從2017年獲贊助類銅質獎後，至今已經連續6年獲贊助類金質獎和長期贊助連續第2次獲獎，粗估金額已破1.3億元台幣以上，贊助範圍從跆拳道、空手道、桌球、飛盤、籃球、田徑和花式滑輪，堪稱是台灣贊助金額最大的個人企業，充份表現出王文欽博士「取之於社會，用之於社會」的企業精神。