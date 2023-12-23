HBL／女籃晉級卡位戰！南山3連勝拿8強門票　北一、永仁差一步

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因B組6隊南山、北一女同為3連勝，永仁2勝1敗，金甌1勝2敗，永平、竹商同為3連敗，南山即便最後2連敗給的竹商、北一女，3勝2敗作收，因永平、竹商就算2連勝，2勝3敗也追不上南山，金甌如2連勝永平、永仁，最多也是3勝2敗，跟南山比對戰，南山贏金甌占先，一旦永仁最後2連勝，4勝1敗晉級，永仁如1勝1敗，3勝2敗作收，比對戰南山也贏永仁，一樣晉級。
至於北一女，最後2戰對永仁、南山，贏一即晉級，如果2連敗，3勝2敗作收，永仁如2連勝北一女、金甌，4勝1敗晉級，也意味目前1勝2敗的金甌，兩戰至少輸1，最多2勝3敗，較北一女少1勝，北一晉級，但如金甌2連勝，永仁輸金甌、贏北一女。
那北一女、永仁、金甌同為3勝2敗，取2隊與南山晉級，因3隊互咬，比彼此對戰勝負分，前二晉級，這對金甌不利，因今天狂輸北一女49分，極可能在3隊墊底，掉至外卡賽，除非23日永仁大贏北一女，24日金甌自己又贏永仁很多，金甌才有機會，但這難度超高，即便不能完全排除。
而這也是北一女現雖3連勝，跟也是3連勝提前晉級的南山大不同，乃至是「小綠綠」唯一無法排小組前三直接晉級，一絲絲的可能性。 但北一女下一戰如贏永仁就晉級，或金甌如輸永平，最多2勝，已3勝在手的北一女就晉級，至於永仁，如果贏北一女，金甌輸永平，永仁、北一女雙雙提前晉級，如金甌贏永平，那24日金甌vs.永仁，變數就很大。
同為3連敗的永平、竹商，已追不上3連勝的南山、北一女，且兩隊已都輸給目前2勝1敗的永仁，但永平還有一生機，就是自己2連勝，永仁2連敗，金甌23日先輸永平、24日再贏永仁，永仁、金甌、永平同為2勝3敗，且呈互咬，對戰勝負分，取最高1隊晉級，竹商則因已都輸給永仁、永平，確定掉外卡賽。