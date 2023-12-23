今晨寒流持續發威！平安夜、聖誕節「越晚越冷」　跨年天氣出爐

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今日冷空氣減弱、氣溫略升，北台灣仍濕冷，中南部亦偏冷；各地區氣溫：北部11至16度，中部10至18度，南部12至19度、東部10至19度。明（24）日北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴。明晚至下週二(26日)晨冷空氣略增強，天氣轉晴、但早晚仍很冷，應持續保暖！
這波強「極地大陸氣團」的冷空氣，流經的地區（華中以北及日、韓⋯）帶來十幾天破紀錄的極冷天氣，極地要再醞釀規模相近的冷空氣，需要一段不短的時間。最新模式模擬亦顯示，跨年前再無強冷空氣影響；下週二白天起至週三（27日）冷空氣再減弱，各地晴朗，氣溫逐日回升，日夜溫差擴大。
下週四(28日)南方水氣移入，降雨機率提高；下週五、六（29、30日）水氣通過，好轉為西晴東偶雨的天氣。
中央氣象署提醒，今（23日）清晨至上午新竹以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右或以下氣溫發生，連江有持續6度左右或以下（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。
🟡低溫特報範圍
📍橙色燈號（非常寒冷）：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
📍黃色燈號（寒冷）：基隆市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣
📍影響時間：23日上午