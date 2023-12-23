迎週末平安夜！全家拿鐵買1送1、7-11厚乳拿鐵33元　霜淇淋買1送1

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📍門市｜12月22日起至24日
◾大杯特濃拿鐵買1送1（原價65元、特價38元）
📍APP隨買跨店取｜12月22日起至24日
◾小林雞蛋煎餅買1送1，原價29元、特價15元
◾城市一族巧克力棒／草莓棒任選買1送1，原價20元、特價10元
◾好時金磚巧酥白夾餡巧克力買1送1，原價39元、特價20元
◾阿奇儂x鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕買1送1，原價40元、特價20元
◾農心香辣雞肉風味辛拉麵買1送1，原價59元、特價30元
◾可口可樂435ml 買2送2，原價29元、特價15元
◾特趣巧克力焦糖香脆麥餅買2送2，原價25元、特價13元
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月22日至12月25日
◾厚乳拿鐵（冰、熱任選）買2送2，原價65元、特價33元
◾焙烤榛果風味拿鐵買2送2，原價55元、特價28元
◾黑糖珍珠撞奶（冰、熱任選）買2送2，原價60元、特價30元
◾經典純奶茶（冰、熱任選）買2送2，原價50元、特價24元
📍門市｜12月22日至12月24日
◾霜淇淋買1送1，原價49元、特價25元（憑 icash 2.0、icash Pay支付）
◾大杯思樂冰買1送1，原價39元、特價20元（憑 icash 2.0、icash Pay支付）
📍APP｜12月23日至12月29日
◾特大杯系列美式／拿鐵12杯580元，限量10萬組，現省260元。
◾西西里風系列咖啡任選12杯670元，限量5萬組，現省290元。
◾純奶茶／純奶青任選12杯400元，限量3萬組，現省200元。
◾風味拿鐵系列熱飲（皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡）任選12杯470元，限量5萬組，現省190元。