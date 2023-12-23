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迎週末平安夜！全家拿鐵買1送1、7-11厚乳拿鐵33元　霜淇淋買1送1

▲週末今起限2天，全家拿鐵買1送1優惠，一路喝到平安夜，7-11厚乳拿鐵買2送2外，思樂冰、霜淇淋買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲週末今起限2天，全家拿鐵買1送1優惠，一路喝到平安夜，7-11厚乳拿鐵買2送2外，思樂冰、霜淇淋買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

週末今起限2天，全家拿鐵買1送1優惠，一路喝到平安夜；7-11則是有厚乳拿鐵、榛果風味拿鐵、黑糖珍珠撞奶、經典純奶茶四品項買2送2，原價65元的厚乳拿鐵、特價33元，還有霜淇淋、思樂冰指定支付方式買1送1優惠。

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🟡全家

📍門市｜12月22日起至24日

◾大杯特濃拿鐵買1送1（原價65元、特價38元）

📍APP隨買跨店取｜12月22日起至24日

◾小林雞蛋煎餅買1送1，原價29元、特價15元

◾城市一族巧克力棒／草莓棒任選買1送1，原價20元、特價10元

◾好時金磚巧酥白夾餡巧克力買1送1，原價39元、特價20元

◾阿奇儂x鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕買1送1，原價40元、特價20元

◾農心香辣雞肉風味辛拉麵買1送1，原價59元、特價30元

◾可口可樂435ml 買2送2，原價29元、特價15元

◾特趣巧克力焦糖香脆麥餅買2送2，原價25元、特價13元

▲全家康康五優惠12/22至12/24限定。（圖／全家提供）
▲全家康康五優惠12/22至12/24限定。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月22日至12月25日

◾厚乳拿鐵（冰、熱任選）買2送2，原價65元、特價33元

◾焙烤榛果風味拿鐵買2送2，原價55元、特價28元

◾黑糖珍珠撞奶（冰、熱任選）買2送2，原價60元、特價30元

◾經典純奶茶（冰、熱任選）買2送2，原價50元、特價24元

▲7-11冬至開跑兩款拿鐵買2送2優惠，一路喝到聖誕節。（圖／7-11提供）
▲7-11開跑兩款拿鐵買2送2優惠，一路喝到聖誕節。（圖／7-11提供）
▲7-11冬至開跑兩款拿鐵買2送2優惠，一路喝到聖誕節。（圖／7-11提供）
▲7-11開跑兩款拿鐵買2送2優惠，一路喝到聖誕節。（圖／7-11提供）
📍門市｜12月22日至12月24日

◾霜淇淋買1送1，原價49元、特價25元（憑 icash 2.0、icash Pay支付）

◾大杯思樂冰買1送1，原價39元、特價20元（憑 icash 2.0、icash Pay支付）

▲自12月18日起，凡購買2支霜淇淋即加贈限量造型星星餅乾一片。（圖／7-11提供）
▲7-11今起至平安夜霜淇淋買1送1。（圖／7-11提供）
📍APP｜12月23日至12月29日
◾特大杯系列美式／拿鐵12杯580元，限量10萬組，現省260元。

◾西西里風系列咖啡任選12杯670元，限量5萬組，現省290元。

◾純奶茶／純奶青任選12杯400元，限量3萬組，現省200元。

◾風味拿鐵系列熱飲（皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡）任選12杯470元，限量5萬組，現省190元。

▲APP線上寄杯12月23日至12月29日推出「歡慶聖誕活動」。（圖／業者提供）
▲APP線上寄杯12月23日至12月29日推出「歡慶聖誕活動」。（圖／業者提供）

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