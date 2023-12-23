捲土重來！台南警再破獲「聖誕節淫亂趴」 4女大戰8男通通被逮
今年8月間，張姓男子與其范姓女友，因於台南租民宿舉辦群交趴，遭台南警二分局逮捕，未料4個月之後竟又捲土重來，應支持者強烈要求，張男再度於台南舉辦「聖誕節淫亂趴」，並找來范姓女友及3名女子，平均年齡約為40多歲，還角色扮演成空姐及學生妹等，台南警方提前掌握情資，順利破獲這起案件，共帶回12名男女（8男、4女），訊後依法偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，張男與范女於今年8月間，在台南租民宿舉辦群交趴，每人收費3300元、3小時內不限次數，共有3女7男參加，被警方破獲逮捕。未料張男卻未謹記教訓，於12月又再度舉辦「聖誕節淫亂趴」，由范女負責在X（原推特）上發文、收費，包估范女在內有4名女子參加，平均年齡為40多歲，為了吸引男客，更角色扮演成學生妹、空姐、護理師等等。
而台南警方提前掌握情資，順利逮捕張男、范女及其他參與者共12人，2名主嫌被依妨害風化移送南檢，其餘3女、7男都以社會秩序維護法裁罰5千元。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110