MLB／洋基追山本由伸失利！「B計畫」鎖定今永昇太、Montgomery
隨著紐約洋基（MLB）爭取日籍強投山本由伸失利，洋基隨隊記者Bryan Hoch在22日表示，洋基將展開「B計畫」，在自由市場已將目光投向Jordan Montgomery、Frankie Montas或日籍左投今永昇太，甚至是透過交易換來釀酒人王牌Corbin Burnes。
記者張志宇/綜合報導
對於洋基追求山本由伸失利，《紐約郵報》記者Mike Vaccaro透露，「洋基向山本由伸提供3億美元的合約，但最終山本由伸選擇加盟洛杉磯道奇，很顯然洋基在山本陣營只排名第二順位，洛杉磯就是今年自由市場最大贏家。」
此外山本由伸與道奇簽下12年3.25億美元的合約，根據大聯盟官方統計，山本由伸正式超越紐約洋基在2019年與Gerrit Cole簽下的9年3.24億美金的合約，成為大聯盟史上最貴投手。
值得一提，山本由伸此次簽約更是成為日職入札美國的球員中，薪資最高的一位，打破田中將大當年簽下的7年1.55億美元（不包括2000萬美元入札費）的合約，至於日職挑戰美職的打者中，吉田正尚則是最高薪選手，他在去年與波士頓紅襪簽下5年9000萬美元的合約（不包括1540萬美元入札費）。
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