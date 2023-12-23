台灣買MQ-9B無人機貴5倍有弊案？國防部提數據打臉趙少康
昨日晚間舉行的副總統候選人電視政見會上，國民黨副總統候選人趙少康稱民進黨執政下，軍購花的錢都比別人貴，他舉例，國軍買4架死神MQ-9無人機，4架美國賣6億美金，比以色列一架3000萬美元還貴，質疑軍購買貴有弊端。國防部今 (23)日澄清表示，任何循美國對外軍事售予（FMS）制度之採購案，均同時接受兩國政府法律制約與規範，並無舞弊。
記者呂炯昌／台北報導
趙少康在政見會上指出，「美國要賣我們4架死神MQ-9無人機，4架賣6億美金，我想蕭代表一定知道，最近葉門把美國在以色列一架MQ-9打下來，媒體登造價3000萬元美金，奇怪勒，我們是一架1億5000萬元美金買的，為什麼葉門打下來說3000萬元呢？中間到底差價去哪裡呢？」他質疑軍購買貴有弊端，民進黨藉此吃香喝辣。
對此，針對趙少康質疑「我國採購MQ-9B無人機售價偏高有價差」，國防部表示，美國所有對外軍售均公開發佈，並於安合局網站登載。
國防部指出，國防預算考量國家安全等實需編列，全程受立法院預算審查與審計部決算監督。國防部強調，任何循美國對外軍事售予（FMS）制度之採購案，均同時接受兩國政府法律制約與規範，並無舞弊。
國防部也列出近年其他國家採購MQ-9系列無人機價錢，2023年荷蘭採購4架MQ-9總價6億1100萬美金，均價1億5275萬美軍；澳洲2021年時採購12架武裝型MQ-9B無人機，總價16億5100萬美金，均價1億3758萬美金；阿拉伯聯合國2020年採購18架武裝型MQ-9B無人機，總價29億7000萬美金，均價1億6500萬美金。