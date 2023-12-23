侯佩岑甫傳12年婚變！46歲慶生出現神祕男作陪 婚姻現狀曝光
氣質女星侯佩岑2011年嫁給黃伯俊，一家四口生活幸福，不過她最近在IG寫下「離開是為了更好的相遇」，要學會斷捨離，引發婚變疑慮，讓外界擔心她12年婚姻生變，不過，侯佩岑21日迎接46歲生日，慶生影片身邊出現穿著白衣襯衫的神祕男，被網友揣測就是許久未現身的老公，夫妻相處仍很美滿。
記者江芷稜／綜合報導
侯佩岑當年閃嫁黃伯俊，在峇里島舉辦浪漫婚禮，對方是知名銀行的高級主管，因此傳出嫁入豪門一事，2021年，她和媽媽林月雲錄製實境秀節目《婆婆與媽媽》，和老公甜蜜入鏡，卻因為媽媽的黑歷史被網友責罵，侯佩岑感性告白黃伯俊，心疼對方因自己受到過度關注，老公也展現包容力，表達「我永遠在妳身邊」的愛意，讓她感動落淚。
侯佩岑21日分享慶生影片，只見她在眾人圍繞下，開心吹熄蛋糕上的蠟燭，露出燦爛的笑容，並寫下「感恩每一天，願所有人健康平安、幸福喜樂」，身後則站著一名穿著白襯衫的神祕男子，雖然影片沒有拍到全臉，只有鼻子以下部位入鏡，不過粉絲猜測他就是老公黃伯俊，間接打破婚變傳聞，粉絲也湧入留言區祝福女神生日快樂。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁