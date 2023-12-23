侯佩岑甫傳12年婚變！46歲慶生出現神祕男作陪　婚姻現狀曝光

侯佩岑21日分享慶生影片，只見她在眾人圍繞下，開心吹熄蛋糕上的蠟燭，露出燦爛的笑容，並寫下「感恩每一天，願所有人健康平安、幸福喜樂」，身後則站著一名穿著白襯衫的神祕男子，雖然影片沒有拍到全臉，只有鼻子以下部位入鏡，不過粉絲猜測他就是老公黃伯俊，間接打破婚變傳聞，粉絲也湧入留言區祝福女神生日快樂。