36歲女夜晚獨自出門赤腳爬山 樹林警徹夜翻山遍尋終見蹤跡
一名患有精神障礙的36歲王姓女子，日前夜晚時分趁家人熟睡，身穿單薄上衣及短褲並赤腳獨自出門，直到半夜其父親起床驚覺找不到人，經向警方報案調閱監視器後發現女子自行出門步行到附近新北市樹林區的多福步道登山，經員警徹夜翻山探查，終於在天剛亮清晨5時多尋獲，家屬激動感謝員警的幫忙，能夠讓女兒平安返家、免於意外。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，王父是在半夜12點多起床發現女兒不見人影，出門遍尋不著擔心發生意外，趕緊到樹林警分局三多派出所報案請求協助，警方獲報後先調閱監視器，確認王女最後身影是在晚上23時獨自步行往樹林多福步道，正好當天上午家屬也曾帶王女到山上散心，可能晚間王女又想去才會獨自出門，因時值深夜女子又於山區恐擔心發生意外，警方立即加派警力沿途擴大範圍與家屬兵分多路分頭尋找。
由於深夜山區黑暗又有很多岔路，在經歷2個多小時後仍搜尋未果，最後改以到各路出口方向尋找，果然在另一端的下山處被員警幸運找到還在走路的王女，女子也說到自己走上三角埔頂山後，繞了整整一圈的山路後下山。員警便趕緊將女子帶下山返回派出所，讓家屬安心及帶回家休息，解除這場危機。
樹林警分局表示，對於身心障礙者或患有失智症等無法清楚表達意願的人，除了需要更多關愛外，也可在其衣物上繡上緊急聯絡人的電話號碼，或者戴上能識別身分和留有家屬聯絡電話的手環，以防不時之需，讓熱心民眾或警察能夠在第一時間聯繫到家人，確保他們平安返回家中。