今日必吃／寒冬吃鍋！西門町50年老店石頭火鍋 半夜也可溫暖圍爐
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來吃火鍋，冷冽寒冬中最想吃的食物，火鍋肯定是其中之一，位在西門町的老字號自助式石頭火鍋「雅香」，已經開業50年，即便在雙北後來已經又開設多家分店，但因為石頭火鍋的老派美味，加上價格經濟實惠，依舊是要排隊許久才能嚐到的西門町名店。
記者葉盛耀/綜合報導
來到雅香石頭火鍋，首先要先跟服務人員點肉類，並且選擇是否要加入乾魷魚，接著其餘食材包含蔬菜、火鍋料等，皆採取自助式，顧客自行去冰箱拿取，最後結帳時會以盤子的花樣作區別，價格每盤大約30~100元。
醬料也是自取，除了可根據自己喜好之外，這裡也在牆上貼了建議比例，即是半匙蔥花、一匙醋、一匙醬油、一匙香菜、一匙花生粉，以及酌量的蒜泥與紅辣椒，還建議可加點熱湯進去更添風味。
所謂的石頭火鍋，最大特色就是開鍋時會有服務人員先投入蔥、薑、蒜再以香麻油炒香，接著再加入高湯，堪稱聲光效果十足，也是台灣人喜愛石頭火鍋的另一種老派浪漫。而那看似清澈的湯頭，喝起來卻甘醇清香，
而在雅香石頭火鍋隔壁幾間的位子，另有家曾德自助火鍋城，其創店人曾德，據說就是發明自助式石頭火鍋的創始人，兩家店賣雷同的產品，同樣也都經濟實惠，各做各自的生意。但是雅香做大的優點是，營業到半夜3點，讓台北夜貓子深夜想吃個溫暖火鍋能獲得滿足。
📍店家資訊
店名：雅香石頭火鍋西門總店
地址：台北市萬華區成都路159號
電話：02-2381-0255
營業時間：11:30~03:00
無公休日
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