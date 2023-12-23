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NONO涉嫌侵犯20女！10人提告3人不起訴　檢察官呼籲被害者1事

▲藝人NONO陳宣裕，被10名女提告，但其中3案不起訴，檢察官也呼籲，其他被害人若是反悔想提告，只要未超過追訴期都可提告。（圖／記者潘千詩攝，2023.10.18）
▲藝人NONO陳宣裕，被10名女提告，但其中3案不起訴，檢察官也呼籲，其他被害人若是反悔想提告，只要未超過追訴期都可提告。（圖／記者潘千詩攝，2023.10.18）

記者黃盈容/綜合報導

52歲NONO（陳宣裕）6月時遭控性騷、性侵，吹哨人直播主小紅老師爆，至少有30名女子控訴性騷擾、猥褻和性侵害，最終10人提告、3人告訴部分不起訴，7件移轉管轄至士林地檢署偵辦。對此檢察官也呼籲，其他被害人若是反悔想提告，只要未超過追訴期都可提告，地檢署會再分案偵辦。而強制猥褻罪的追訴時效為20年，強制性交罪的追訴時效則為30年。

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今年年中全台MeToo事件接連爆，一名女網友在6月19日發文，控訴10幾年前當小模時，遭某男明星在車上伸出狼爪，其中3項線索「知名搞笑藝人」、「老婆是個很棒的台語歌手」、「副業雞排做的非常成功」，讓外界聯想是NONO，但NONO則以「沒有印象的事怎麼回應」嚴正否認，也因此惹火聲稱同樣是受害者的小紅老師不滿，大動作召開記者會揭發NONO惡行。NONO才改口：「即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。」

▲小紅老師日前得知NONO被3名被害人提告部分以犯罪嫌疑不足為不起訴處分，直言「一起床看到新聞，我也是震驚了好久」。（圖／資料照）
▲小紅老師日前得知NONO被3名被害人提告部分以犯罪嫌疑不足為不起訴處分，直言「一起床看到新聞，我也是震驚了好久」。（圖／資料照）
事後小紅老師也陸續收到受害者來信，她整理出關於20位受害者表格，但事後警方約談被害人到案說明，但有些人認為年代久遠，或是不願再回想經過，拒絕接受偵訊，也有人到案後，因沒有相關證據為由不願提告，最終只有10位提告。

10人提告5大罪，經過5個月調查、開庭，目前最新案情進度為3人告訴部分不起訴，7件移轉管轄至士林地檢署偵辦，不起訴3案其中中山會館按摩女因指控和前同事、主管的證詞，與她的就醫病歷未盡相符，查扣NONO手機也查無聯繫資料，不足證明他犯案。另外2名控NONO在車上對強吻她並搓胸，及幫NONO按摩，卻遭壓制強吻搓胸，都因只有被害人的單一指控而證據不足不起訴。

資深檢察官呼籲，若被害人臨時反悔，只要未超過法律追訴期，可以隨時提告，地檢署會再另分案偵辦。

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