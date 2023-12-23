《甄嬛傳》93集完整版要來了！1因素卡關 果郡王盼戲分還清白
長達76集的中國宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，自2011年播出後成為影迷心中經典，至今重播仍是觀眾最愛，不斷討論劇中細節或自行剪輯配音，產製出與眾不同的「甄嬛學」，網路盛傳甄嬛傳刪減不少集數，希望能有完整版本的釋出，導演鄭曉龍最近終於鬆口，正在整理完整版93集，但是否能播出仍需經過審查，飾演果郡王、浣碧的李東學、藍盈瑩表示戲份被刪減很多，很期待完整版播出，會給影迷一個大驚喜。
記者江芷稜／綜合報導
《甄嬛傳》導演鄭曉龍昨（22）日出席大陸時尚盛典活動，在紅毯受訪時突然驚喜透露，正在整理《甄嬛傳》刪減的片段，打算播出完整版回饋粉絲們，但他也強調，未來能不能「完整播出」，必須通過中國官方審查，確認內容沒有問題，93集的《甄嬛傳》才有可能重見天日。
在《甄嬛傳》中飾演果郡王、浣碧的李東學、藍盈瑩，也在活動上被問及完整版播出一事，李東學笑說，「如果說《甄嬛傳》要出93集的話，能解釋網友很多問題，為什麼果郡王總不幹活，為什麼總是溫太醫的事，這是一個巨大的驚喜」，藍盈瑩也透露，果郡王、浣碧這條線被剪掉挺多的，很期待未來播出完整版。已經看了無數遍《甄嬛傳》，台詞都朗朗上口的影迷們，得知12年後還能有驚喜，紛紛表示「非常期待，我願意等」、「有生之年，我求你快把東西交出來」。
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