寒流6°C急凍！全台2天59人猝死　醫列「5類年輕人」隱藏高危險群

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1.暴飲暴食者：
對於本來就有心血管慢性疾病的患者來說，都應該避免暴飲暴食、大魚大肉。在冬季，一般好好的人「吃太多，吃太撐，又吃更多油」的食物，血流會大量增加到消化系統，心臟負荷量忽劇增、忽大忽小的用力幫蒲收縮，容易使心臟感到不舒服，一旦這些心血管液循環不流暢，容易誘發急性心肌梗塞的發作。
2.缺乏運動者：
一般而言，成人只要每週運動累積達150分鐘、兒童每日運動累積60分鐘，就能有足夠的運動量。上班族若低於這些每週運動時間，其實已經是「隱藏式」的高危險族群了。，世界衛生組織，早已指出身體運動不足，已成為影響全球死亡率的第四大危險因子。每年有6%的死亡率與缺乏運動有關，僅次於高血壓（13％）、抽煙使用（9％）和高血糖（6％）之後。
3.飯後泡澡者、酒醉者：
當人們剛吃完飯時，大量血液聚集在腸胃部位，身體的其他器官處於相對的缺少循環狀態。如果在這時候又去泡澡，又是冬季，洗澡水溫度相對較高，因此會導致除了腸胃部位血流量增加，更全身血管擴張，皮膚和肌肉血流增加，心血管液循環負苛量更有巨大的壓力，也容易負苛過量猝死。
4.情緒起伏大者：
情緒起伏大者，主要會嚴重影響睡眠。當生活一直感到有壓力、不睡覺，交感神經一直處於高度的反應中，免疫系統受到抑制又惡性循環，壓力會更大，而研究結果顯示，這些睡眠不足者，易引發心血管猝死相關疾病。
5.感冒未癒者：
千萬不要把感冒當成一件小事，普通的感冒也會同樣在冬天引起猝死，甚至病毒會侵犯心肌，引起了心肌炎，或誘發嚴重的心律不整或心臟衰竭。如果感冒當下或在1至3周後，有心悸、胸悶胸痛、手脚浮腫或暈厥的狀況，一定要馬上去就診。