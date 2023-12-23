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寒流6°C急凍！全台2天59人猝死　醫列「5類年輕人」隱藏高危險群

▲胸腔暨重症專科醫師黃軒就發文提醒，不只年長者為猝死高危險族群，有5種年輕人更是隱藏式危險族群，千萬要小心。（示意圖／Pexels）
▲胸腔暨重症專科醫師黃軒就發文提醒，不只年長者為猝死高危險族群，有5種年輕人更是隱藏式危險族群，千萬要小心。（示意圖／Pexels）

記者賴禹妡／綜合報導

近日寒流襲台，昨（22）日桃園楊梅更出現6.7度低溫，根據各縣市消防局資料顯示，20至21日傍晚間，全台共有69人因到院前心肺功能停止（OHCA），僅10人送醫後恢復生命跡象，而死亡名單中年紀最小為僅出生21天的新北市新生兒，但死因尚未確認是否與低溫有關。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒就發文提醒，不只年長者為猝死高危險族群，有5種年輕人更是隱藏式高危險族群，千萬要小心。 

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黃軒醫師昨日於臉書發文，表示典型的心血管疾病的高危險族群，除了年長者還有三高者、愛抽烟、愛喝酒、肥胖者，不過部分健康的年輕人卻屬於非典型高危險族群，並列出隱藏式5大危險類別。 

1.暴飲暴食者： 

對於本來就有心血管慢性疾病的患者來說，都應該避免暴飲暴食、大魚大肉。在冬季，一般好好的人「吃太多，吃太撐，又吃更多油」的食物，血流會大量增加到消化系統，心臟負荷量忽劇增、忽大忽小的用力幫蒲收縮，容易使心臟感到不舒服，一旦這些心血管液循環不流暢，容易誘發急性心肌梗塞的發作。 

2.缺乏運動者： 

一般而言，成人只要每週運動累積達150分鐘、兒童每日運動累積60分鐘，就能有足夠的運動量。上班族若低於這些每週運動時間，其實已經是「隱藏式」的高危險族群了。，世界衛生組織，早已指出身體運動不足，已成為影響全球死亡率的第四大危險因子。每年有6%的死亡率與缺乏運動有關，僅次於高血壓（13％）、抽煙使用（9％）和高血糖（6％）之後。 

3.飯後泡澡者、酒醉者： 

當人們剛吃完飯時，大量血液聚集在腸胃部位，身體的其他器官處於相對的缺少循環狀態。如果在這時候又去泡澡，又是冬季，洗澡水溫度相對較高，因此會導致除了腸胃部位血流量增加，更全身血管擴張，皮膚和肌肉血流增加，心血管液循環負苛量更有巨大的壓力，也容易負苛過量猝死。 

▲天氣變冷就好想泡湯，泡熱水澡是冬天最舒服的事情，浴室該不該裝浴缸，正反兩派看法不一。（情境圖／取自 Unsplash）
▲吃完飯後大量血液聚集在腸胃部位，這時泡澡會導致除了腸胃部位血流量增加，心血管液循環容易負苛過量猝死。（示意圖／取自Unsplash）
4.情緒起伏大者： 

情緒起伏大者，主要會嚴重影響睡眠。當生活一直感到有壓力、不睡覺，交感神經一直處於高度的反應中，免疫系統受到抑制又惡性循環，壓力會更大，而研究結果顯示，這些睡眠不足者，易引發心血管猝死相關疾病。 

5.感冒未癒者： 

千萬不要把感冒當成一件小事，普通的感冒也會同樣在冬天引起猝死，甚至病毒會侵犯心肌，引起了心肌炎，或誘發嚴重的心律不整或心臟衰竭。如果感冒當下或在1至3周後，有心悸、胸悶胸痛、手脚浮腫或暈厥的狀況，一定要馬上去就診。 

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