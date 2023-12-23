眷村子女有新房子補貼　礦工之子阿吉嘆：礦村卻被大作文章說違建

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阿吉提到，當爸爸當工頭，常常一天要值兩番（工作12小時以上），辛苦的代價是終於讓他存了第一桶金，用23萬買了一個海邊媽媽老家附近的二樓公寓（只有地上權，土地權還是台陽的），「我們三兄弟睡一間，妹妹和爸媽睡一間，儘管家裡不是很富足，但至少有個家的感覺了」。
阿吉說，爸爸雖然沒有讀過書，但靠一己之力，把四兄妹栽培到讀高中，雖然功課沒有很好，但至少都有畢業（二哥還讀到二專），他的童黨們幾乎都國中畢業就去當學徒了（我也去當了兩年麵包學徒），相較之下，他是幸運的，有個身強體壯還任勞任怨的爸爸。
阿吉提到，當礦工的爸爸親戚和朋友，都很早就死於塵肺症（礦工的職業病），所以爸爸常笑說都沒朋友，朋友只剩電視。
他說，他是礦工的兒子，礦村是我的童年記憶，是阿爸辛苦的汗水把我們養育長大，礦村早於眷村，眷村子女有新房子補貼，礦村卻被大作文章說是違建，「我也是笑笑而已」。
阿吉感嘆，然出身低，父祖輩沒受過什麼教育，底層工人子弟，但從來也不跟人家比，只能更努力，「我常常驕傲的跟朋友說，我是來自瑞芳的宜蘭人，我是礦工的兒子」。
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