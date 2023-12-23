NBA／聖誕大戰即將來臨！塞爾提克與湖人「世仇對決」Tatum好興奮
隨著聖誕節即將到來，NBA也將迎來備受矚目的聖誕大戰，每年的聖誕大戰總是上演精采好戲，今年也不例外，除了金州勇士與丹佛金塊正面交鋒、邁阿密熱火主場迎戰強敵費城76人，洛杉磯湖人與波士頓塞爾提克也將上演「世仇對決」，比賽未開打先引發轟動，對此波士頓塞爾提克球星Jayson Tatum受訪時也表示，沒有什麼比這樣的對決更讓人興奮。
記者吳政紘、實習記者陳品翔/綜合報導
這是塞爾提克連續第7年在聖誕節有比賽，也是第5次在聖誕大戰上遇上世仇湖人。兩隊最近一次在聖誕節對決，要追溯到2008年，當時湖人以92比83擊敗塞爾提克。
談到即將到來的這場比賽，Jayson Tatum也在接受官方採訪時說明自己的看法。「這是我第五次參加聖誕大戰，我很幸運每年都能夠在聖誕節打球，這不是理所當然的，這是個很大的舞台，我很榮幸能夠成為其中的一員。波士頓塞爾提克與湖人的聖誕大戰，沒有什麼比這更讓人興奮的了。」Jayson Tatum說到。
本赛季Tatum替塞爾提克出戰26場比賽，場均上場36.8分鐘內，得到26.8分、8.7籃板和4.2助攻，目前綠衫軍也以21勝6敗的戰績暫居東區龍頭，而若要成功奪下總冠軍，Jayson Tatum除了要撐起球隊以外，「雙探花」組合的另外一位，Jaylen Brown也必須有所突破才有機會。
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