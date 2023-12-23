春節恐沒火車搭？台鐵產工籲連署「依法休假」

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王傑指出，台鐵局在11日的立法院協調會提到，「現階段待遇不考慮也沒有任何規劃調整。」而且，也不跟產工談危險津貼應該各業別檢視、留才津貼應該平等，「他們說得很明白：司機就是性質特殊，比較危險。完全不敢回應留才津貼為何不平等；不願送交通部審查，更不願跟產工協調相關內容。」
王傑認為，台鐵的姿態就是告訴各位，將在面臨這波人力大退潮後，工作將更艱辛，待遇卻更不友善。一次又一次，運、工、機檢、電力人員，承受著一樣的疏運壓力跟服務的心，「但我們卻沒有被台鐵局尊重跟照顧到。產工明白，是時候該做些什麼了」。
「台鐵產業工會，無法接受！」王傑呼籲大家，也請大家再一次進行「春節依法休假」；7年來給台鐵局很多時間，也給國家政府很多建議，但受到的都是歧視、差別待遇，唯有透過依法休假，要讓社會重視台鐵的人力、休假工時、運輸安全比什麼都重要，一次的依法休假，換台鐵的補足人力、安全提升。
王傑透露，當初成立產業工會，就是因為運務一直被笑是盤散沙，是永遠團結不起來的一群。而企工不理會年輕員工的心聲，擺出的是傲慢姿態，於是組成了產工。「但我始終相信，運務人員是可以團結在一起的；車站、調車、車長、副站長，我們雖然位階跟職責不同，但我們息息相關，互相連動，沒有人可以置身事外，我們應該彼此扶持」。
王捷喊話，如今台鐵是百年來最顢頇的時刻，「我始終相信，我們不用依靠別人，運務自己就能發揮團結的力量。依法休假這條產工走了很久，靠著裁決跟行政訴訟，給了大家一條安全的路，我們依照國家要求的合法程序請假，將休假權利交由各位自己行使。現在，希望你們把力量借給產工，簽署連署書及假單，我們用最友善跟和平的方式，好好回家休息！告訴台鐵局，我們運務員需要一個尊重」。