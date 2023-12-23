MLB／已盡全力爭取山本由伸！大都會老闆Cohen嘆：對此我無能為力
繼「大谷爭奪戰」日前由大谷翔平宣告轉戰道奇結束後，「山本爭奪戰」也在昨（22）日正式宣告結束，笑到最後的仍然是道奇隊，道奇宣布以12年3.25億美元（約新台幣101億元）合約正式簽下日籍強投山本由伸，持續為新賽季爭奪世界大賽冠軍，打造更堅強陣容。
實習記者陳品翔/綜合報導
根據日媒《奇摩日本》報導，山本由伸宣布轉戰道奇後，大都會老闆Steve Cohen也感嘆，已對自身努力感到滿意，並付出了自己的一切。「我們作為一個團隊聚集在一起，表現出了最大的熱情與誠意。但是在競爭性的比賽中，總是有人贏，有人輸。我們對自己的努力感到滿意，並付出了我們的一切。但是對於最終結果我們也無能為力，沒有其他選擇。」Steve Cohen說。
在得知山本由伸從小就是道奇隊球迷後，Cohen也開玩笑說：「下次我想看看日本有沒有球員是大都會球迷。」
在「山本爭奪戰」開始後，Steve Cohen也不厭其煩地與球隊高層一起來到日本，與山本和其家人共進晚餐。美國時間16日，他繼續積極推銷自己，邀請山本到他位於康乃狄克州的家中，並招待他共進晚餐。據傳在最終的合約報價中，Cohen向山本提出了3.25億美元（約455億日元）的合約，與道奇隊的金額相同。
此外，根據該報稱，大都會隊是第一個提供這筆金額的球隊，然而，儘管竭盡全力，或許山本想跟大谷一起奮戰，也導致大都會最終輸掉了這場戰鬥。
山本由伸情定道奇後，目前自由球員市場上最好的先發投手，為國聯賽揚獎得主Blake Snell，以及今年幫助遊騎兵奪冠的Jordan Montgomery。大都會隊會不會對兩人進行出手，也引發外界關注。
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