赴南投激戰區拼「美」字　賴清德再批馬文君杯葛國防預算

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賴清德在致詞時向鄉親推薦蔡銘軒與蔡培慧，也再度批評馬文君在國會用盡一切力量杯葛國防預算、潛艦自主、洩漏機密給他國，「解決馬文君在立法院杯葛預算、阻擋國防自主最關鍵的方式就是讓蔡銘軒當選」。
此外，賴清德再打政策牌，強調會繼續支持南投大發展，推動「建設大步走，再造大南投」，透過「一個吸引，兩大升級，八大計畫」，讓南投成為好生活好發展的所在。
賴清德說，第一大升級是「觀光大升級」，包含會推動台中捷運延伸到南投、建設日月潭水里纜車等；第二個升級則是「醫療大升級」，他說，要給南投好醫院、提升南投的健康，包含支持部立南投醫院成為重度級急救責任醫院、支持部立南投醫院擴建等。
賴清德拜託鄉親，把方才說到對南投的建設計畫，宣傳給所有親朋好友，「選對的人」，讓對南投縣最照顧的賴蕭配，以及最能加速推動南投建設的兩位候選人蔡培慧、蔡銘軒通通當選，「民進黨國會過半，國家的未來才有希望，三票民進黨，票票護台灣」。
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