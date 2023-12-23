政見會／趙少康狂批賴卻氣到頻口誤　稱「賴清德當選就是我老闆」

赴南投激戰區拼「美」字　賴清德再批馬文君杯葛國防預算

▲賴清德一早赴南投替蔡培慧、蔡銘軒輔選。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.23）
▲賴清德一早赴南投替蔡培慧、蔡銘軒輔選。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.23）

記者陳佩君／南投報導

民進黨總統候選人賴清德今（23）日出席「唱土地的歌，拚咱的希望」環島拼字活動，他上午來到南投縣與支持者共同拼出「美」字。賴清德致詞時再度痛批，國民黨立委馬文君杯葛國防預算一事，呼籲鄉親一定要支持民進黨立委候選人蔡銘軒、蔡培慧進入國會，才能捍衛國防自主，守護台灣的民主。

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賴清德的「唱土地的歌，拼咱的希望」環島系列活動，來到第三天，上午前往選情五五波的南投縣，與民進黨立委候選人蔡培慧、蔡銘軒、不分區立委羅美玲及上千名支持者共同拼出「美」字，拼出象徵「美德WIN台灣」的第一個字。

▲賴清德與鄉親拼出「美」字。（圖／賴競辦提供）
▲賴清德與鄉親拼出「美」字。（圖／賴競辦提供，2023.12.23）
賴清德在致詞時向鄉親推薦蔡銘軒與蔡培慧，也再度批評馬文君在國會用盡一切力量杯葛國防預算、潛艦自主、洩漏機密給他國，「解決馬文君在立法院杯葛預算、阻擋國防自主最關鍵的方式就是讓蔡銘軒當選」。

此外，賴清德再打政策牌，強調會繼續支持南投大發展，推動「建設大步走，再造大南投」，透過「一個吸引，兩大升級，八大計畫」，讓南投成為好生活好發展的所在。

賴清德說，第一大升級是「觀光大升級」，包含會推動台中捷運延伸到南投、建設日月潭水里纜車等；第二個升級則是「醫療大升級」，他說，要給南投好醫院、提升南投的健康，包含支持部立南投醫院成為重度級急救責任醫院、支持部立南投醫院擴建等。

賴清德拜託鄉親，把方才說到對南投的建設計畫，宣傳給所有親朋好友，「選對的人」，讓對南投縣最照顧的賴蕭配，以及最能加速推動南投建設的兩位候選人蔡培慧、蔡銘軒通通當選，「民進黨國會過半，國家的未來才有希望，三票民進黨，票票護台灣」。

▲賴清德與蔡培慧、蔡銘軒拼字。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.23）
▲賴清德與蔡培慧、蔡銘軒完成拼字。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.23）
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