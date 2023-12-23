政見會／趙少康狂批賴卻氣到頻口誤　稱「賴清德當選就是我老闆」

讚對手政見會表現　趙少康：候選人不是敵人是政治上的競爭者

▲趙少康今受訪時，稱讚兩位對手在政見會上的表現稱職。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.23）
▲趙少康今受訪時，稱讚兩位對手在政見會上的表現稱職。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.23）

記者顏幸如／台中報導

國民黨副總統候選人趙少康在昨晚的副總統政見發表會雖有口誤，但整體表現仍被譽為「史詩級碾壓」，今早他到台中助選，自評表現為「勉強過關」，其他兩位對手「都很不錯、都很稱職」。他強調其他候選人不是敵人，是政治上的競爭者，選舉就是兄弟登山各自努力。

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國民黨副總統候選人趙少康今（23）日一早到台中，先陪立委候選人廖偉翔在水湳市場掃街，再為立委江啟臣的造勢活動站台。媒體問及昨晚民眾黨副總統候選人吳欣盈在政見會上的表現，趙少康認為她第一次參加選舉，經驗當然不那麼充足，但理念講得滿清楚，還主動稱讚民進黨副總統候選人蕭美琴，「兩個都很不錯，都很稱職」，選舉就是各憑本事；至於自己，他給了「勉強過關」的評價。

趙少康在昨天辯論會中，曾表示將來若執政，要借助蕭美琴跟吳欣盈的長才。他今天指出，侯友宜也講過只要是人才都願廣納、讓台灣能更好，國民黨不像民進黨，限於一黨一派。至於昨天口誤一事，他再度解釋一直在評論賴清德，所以脫口而出，今天再強調一次「士為知己者死」、「侯友宜永遠是我的老大」，侯康互補性很強，侯既然選擇他當副手，自己必然毫無保留全力以赴、會捨命陪君子。

▲趙少康陪台中市立委候選人廖偉翔在水湳市場掃街，民眾在寒風中熱情相迎。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.23）
▲趙少康陪台中市立委候選人廖偉翔在水湳市場掃街，民眾在寒風中熱情相迎。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.23）
對於日本學者小笠原欣幸提及，在野黨要翻盤的3個外部因素，趙少康表示國民黨現在是急起直追，並強調其他候選人並不是敵人，是政治上的競爭者，兄弟登山各自努力。不滿意民進黨執政的人，要集中選票才能下架民進黨，侯康配若當選，兩岸一定和平、不會像現在兵凶戰危，經濟會比現在繁榮、政治比現在更清廉。

媒體再問昨天台中地檢署查獲媒體假民調一事，趙少康似乎未掌握此訊息，他表示選舉期間各種民調都有，要觀察民調機構是否可靠，公布相關樣本、誤差、手機市話占比等，真的按照正確的方法做，答案都一樣。但他也不忘暗酸民眾黨，加了句「突然跑出一個沒看過的、或是政黨自己公布的，也蠻奇怪的，聽聽就好。」

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