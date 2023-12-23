讚對手政見會表現　趙少康：候選人不是敵人是政治上的競爭者

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趙少康在昨天辯論會中，曾表示將來若執政，要借助蕭美琴跟吳欣盈的長才。他今天指出，侯友宜也講過只要是人才都願廣納、讓台灣能更好，國民黨不像民進黨，限於一黨一派。至於昨天口誤一事，他再度解釋一直在評論賴清德，所以脫口而出，今天再強調一次「士為知己者死」、「侯友宜永遠是我的老大」，侯康互補性很強，侯既然選擇他當副手，自己必然毫無保留全力以赴、會捨命陪君子。
對於日本學者小笠原欣幸提及，在野黨要翻盤的3個外部因素，趙少康表示國民黨現在是急起直追，並強調其他候選人並不是敵人，是政治上的競爭者，兄弟登山各自努力。不滿意民進黨執政的人，要集中選票才能下架民進黨，侯康配若當選，兩岸一定和平、不會像現在兵凶戰危，經濟會比現在繁榮、政治比現在更清廉。
媒體再問昨天台中地檢署查獲媒體假民調一事，趙少康似乎未掌握此訊息，他表示選舉期間各種民調都有，要觀察民調機構是否可靠，公布相關樣本、誤差、手機市話占比等，真的按照正確的方法做，答案都一樣。但他也不忘暗酸民眾黨，加了句「突然跑出一個沒看過的、或是政黨自己公布的，也蠻奇怪的，聽聽就好。」
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