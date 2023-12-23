不滿遭妻兒背叛！泰國台商買兇欲下殺手 還沒得逞就被逮
1名在泰國經商多年的台灣籍男子，近日涉嫌在當地買兇，要殺害自己的妻子、兒子、兒子的律師，不過人還沒殺成，就因底下殺手不滿酬勞分配而告吹，他也因為被告發、遭到警察逮捕。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據泰國媒體《Khaosod English》報導，這名68歲的台籍男子名為張豐豪（音譯，Feng-Hao Chang），在當地經商多年，營運一家市值達10億泰銖的公司，專門製造和出口電子設備。去年他的妻兒也入主公司董事會，但不久後兒子就以20多起民事和刑事訴訟起訴父親，要求將父親從董事會除名，理由是他擅自挪用公司資金。
據張姓男子的兒子所述，父親被踢出董事會後，對他和母親、律師心生不滿，發出死亡威脅，他也發現有可疑人士開始跟蹤他們。先將媽媽送出國避難後，就報警處理此事。調查小組隨後追捕並拘留了一群可疑男子，對方承認被要求以每人50萬泰銖的報酬行兇，但因為酬勞過低，他們遲遲沒有下手。
警方在收集證據並取得法院搜索令後，迅速趕赴張男家將他逮捕，另外還有曾在公司擔任顧問的泰國少將普拉凱普克（Prakaipruk），66歲老部屬、前兩棲蛙人曼柯仁（Thewarat Mangkorn），也都涉嫌一起策畫這起買兇案，並將任務「外包」給槍手，陸續被抓。3人似乎沒有意識到會遭逮，因為他們以為槍手已經殺死了目標。