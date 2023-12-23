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台大擬設國際政經學院　蘇宏達轟校長陳文章不適任

▲台大社會科學院院長蘇宏達砲轟，「沒有中心思想，失去核心價值的陳文章校長，真的不適任領導台大了」。（圖／記者陳弘志攝，2020.10.21）
▲台大社會科學院院長蘇宏達砲轟，「沒有中心思想，失去核心價值的陳文章校長，真的不適任領導台大了」。（圖／記者陳弘志攝，2020.10.21）

記者許若茵／台北報導

台今（23）日台大校務會議上，校長陳文章將再度提案設立國際政經學院，台大社會科學院院長蘇宏達砲轟，「沒有中心思想，失去核心價值的陳文章校長，真的不適任領導台大了」。

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蘇宏達發文提到，針對兵役延長一年後如何安排役男在大學就學，政府顯然缺乏通盤計畫，也沒有和大學充份溝通討論，而逕自頒布各類辦法，以至大學端窒礙難行。就以「3+1方案」而言，為了讓在學役男能在三年內修習完原來大學四年的課程，另一年保留下來服役，不耽誤青春，學校就必須配合放寬相關修課規定。

針對此事，蘇宏達說台大學生質疑，有人可能鑽漏洞，申報為役男享有特殊修課權利後卻沒有去服役，而學校也無從查核；有的則以為，按照「3+1方案」，倘若大一到大四男生同時登記入伍，而國家根本沒有足夠的基地和營房接納，將形成大塞車。凡此種種影響大學教育甚鉅，觀照幾位前任台大校長，早就挺身而出，領導各大學，跟政府周旋並要求修改規定，而不是僅僅強調，這是政府的要求。

其次，蘇宏達說，台大新版的畢業證書，經陳文章核定，中英文並列，卻刪除了中華民國紀元，連台大學生在學校會議上看到後都反應，「在自己的國家領畢業證書卻沒有中華民國字樣，實在怪怪的。」面對此謬論和錯誤，陳文章應立即說明並改正，而不是藉此將中華民國自畢業證書上抹除。

台大政經學院風波愈演愈烈，蘇宏達認為，一端是教育部秉持上意，今年8月刻意曲解國際政經也屬重點科技，適用原用於創立半導體學院的「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」；另一端則是陳文章曲意迎合，在極短的時間內，透過極隱密的作業在九月擬定計畫，以致草率粗糙而遭10月21日台大校務會議否決。

蘇宏達進一步指出，陳文章積極佈局，力圖強渡關山，但對於校內各方的擔憂和質疑，或推給創新條例，說這都是政府的規定，或強調這完全是他本人的想法，極力否認有政府高層的授意，卻始終說不清到底諮詢了哪位或哪些國際政經專家，又為何捨現有國際學院和社科院而一定要強推政經學院。

蘇宏達表示，「台大校訓：敦品勵學，愛國愛人。沒有國家意識，如何立足國際，更遑論國際政經。沒有中心思想，失去核心價值的陳文章校長，真的不適任領導台大了」。

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