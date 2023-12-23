今短暫好天氣！平安夜冷空氣強襲「下探10度」 跨年夜2地恐有雨
今（23）日白天寒流減弱，迎接短暫好天氣，不過週日下波冷氣團南下，平安夜、聖誕節下探10度低溫，周二後冷空氣減弱，跨年天氣恐受到東北風增強與新冷空氣影響，迎風面北部、東半部天氣較差，中南部天氣預期較好。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險廖于霆預報指出，週六（23日）寒流減弱，雖然各地清晨仍有10度左右低溫，不過白天各地氣溫回升，北部東北部白天高溫回升到16-18度，中南部與東南部則可回升到18-20度，雖然感覺還是冷，但沒有前兩天寒風刺骨那麼難受。水氣則以東北部山區與北海岸較多，整天有陣雨，其他地區則是多雲天氣為主，南高屏偶有飄雨機會。
週日平安夜下波冷空氣南下，且台灣附近水氣增多，桃園以北到東北部整天都是陰雨天氣，新竹以南較不受影響，多雲到多雲時晴天氣。下波冷空氣強度較弱，最低溫出現在週一晚間，平地低溫11-13度，郊區還是可能有10度左右低溫出現。這波冷空氣先濕後乾，週日陰雨的北部東北部，週一雨勢就會趨緩甚至放晴，但日夜溫差拉大。
週二之後冷空氣逐漸減弱，台灣都是受北方高壓帶來的東北到偏東風影響，氣溫緩步回升。跨年天氣目前看來可能是東北風增強，冷空氣南下的過程，北部到東半部天氣較差，中南部天氣應該不錯，可以持續再關注意後續是否有變動。