陳美鳳67歲美貌爆醫美熱議！「個人意見」戳破真相：出發點差太多
67歲的女星陳美鳳有「台灣最美麗歐巴桑」的封號，她日前以一頭粉紅色假髮造型，搭配凹凸有致的身材驚豔眾人，被誤認為是韓國女團成員，引發外界熱議，爭論明星是否都靠醫美維持容貌，她昨（22）日出席陳熙鋒婚禮，對於美貌引發討論，強調自己沒拉皮、沒埋線，微整微調也是合理的。時尚達人「個人意見」也發聲力挺陳美鳳，直言「大家都說希望67歲時能像陳美鳳一樣年輕，是說我們30歲時也沒有跟她一樣美豔啊」。
記者江芷稜／綜合報導
過去台灣工地秀、歌廳秀盛行，當時建商非常熱愛邀請大牌明星助陣，可以帶旺買氣，有代銷天后之稱的廖美然，就曾爆料陳美鳳美貌豔麗，人氣買氣兼具，是工地秀最愛邀請的明星，尤其她穿著性感，大秀不科學身材，展現冷豔貴氣，還非常有親和力，一次可以帶動賣出上百戶的人氣。她曾完成一位壽險業的粉絲與女神合照的心願，隨後對方一口氣介紹18個客戶買房，簽約簽到半夜都忙不過來。
如今67歲的陳美鳳，靠著節制飲食、勤練瑜伽維持好身材，完全不輸於當年，面對酸民熱議60、70歲得靠做醫美保持容貌，個人意見坦言，「我們30歲也沒有跟她一樣美豔啊」，表示「我們跟她外表的出發點就是完全不一樣的」，獲得網友共鳴，表示說到重點了，多數人底子差很多，就算27歲也沒長這樣，「美鳳姐還有異於常人的自制跟努力，不然富婆這麼多，也不是人人都可以這樣」、「重點是美鳳姐的生活方式應該是規律且自律的，不然光靠醫美也沒辦法」。
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