許銘春否認引進10萬印度移工 侯辦三問：11月的許銘春是假訊息？
針對勞動部長許銘春今日否認引進10萬印度移工，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭指出，許銘春11月13明確受訪指出，印度的MOU勞務的合作協定內容，行政院已經核定了，預計今年底之前就會簽署。請問許銘春，行政院是否通過？12月底簽署是否如期進行？不是10萬人請問是幾萬人？難道又是許銘春打臉許銘春，許銘春說的假訊息是指11月的許銘春？
記者余祥／台北報導
「請問許銘春，行政院是否通過？」王敏旭表示，國際知名媒體《彭博社》(Bloomberg News)也報導，台灣即將聘用最多10萬名印度移工，最快今年12月就會簽約。許銘春11月接受媒體被問到是否引進10萬移工，許銘春更說「這個MOU勞務的合作協定內容，行政院已經核定了」。
「請問許銘春，12月底簽署是否如期進行？」王敏旭指出，許銘春11月就明確表示「預定會在今年年底之前來簽署」，12月包括今天還剩9天，扣掉週末假日還剩5個工作天，請問許銘春到底哪一天會簽署？難道11月的許銘春，是12月許銘春口中的假訊息？
「請問許銘春，不是10萬人，那是幾萬人」王敏旭說，既然外媒報導民進黨政府要引進10萬印度移工，許銘春受訪時也未否認是否為10萬移工，那請問許銘春到底要引進多少印度移工，不是10萬人，難道是9萬9999位移工？