名家論壇》黎榮章／大數據預估2024國會席次

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進一步不分區立委的預估部分，先觀察三政黨近來的網路聲量與好感度，依序是國民黨聲量120萬則最高，好感度0.57也是最高，民進黨聲量105萬則，好感度0.49排名第二，民眾黨聲量91.2萬則，好感度0.46最低。究其原因，藍軍近來集結力道強，在網路上的聲量也顯示了其支持者的振奮；而民進黨因選戰缺正面宣傳主軸，加上主帥的「賴皮寮」爭議炎上，網路聲量和好感度都差國民黨一截；而民眾黨的聲量和好感度雖是三黨最低，但其實跟民進黨差距不大。
好感度外，若綜合12月份公開的三家民調，將民眾對這三個政黨的支持度當成投票時的政黨票得票比例來看，各家民調推估民進黨不分區約可拿12至13席、國民黨14席、民眾黨7至8席。計算這三家民調調查的政黨支持度的平均數，去掉未表態率所得出的淨支持度後，再讓淨支持度超過5%門檻的政黨去分配不分區席次，則34席不分區立委中，國民黨可以分到14席，民進黨12席，民眾黨8席。國民黨、民進黨本屆在不分區立委各拿13席，綜合前述政黨的網路好感度與各家民調數據，若明天就要投票，國民黨的不分區席次可望成長，綠則會小跌，民眾黨則會從本屆的5席成長到8席。
綜合網路輿情大數據和民調結果進行推估，在原住民立委席次分配不變（藍3綠2無黨籍1）的情況下，立法院選舉結果很可能是綠53席、藍47席、白8席、無黨籍5席，進入三黨不過半局面。不過，越接近選舉，民意波動越強，席次還是有可能再出現變化，倘若結果真是三黨不過半，除無黨籍立委，民眾黨團8席立委的集體意志，將成為立法院關鍵風向球；無論民眾黨團選擇跟哪一大黨合作，都能助對方成為國會第一大團體，左右立法走向。屆時民眾黨可與某一政黨組成堅固多數黨聯盟，或因應各不同議題彈性選擇合作對象，政局將精采萬分。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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