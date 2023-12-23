政見會／趙少康狂批賴卻氣到頻口誤　稱「賴清德當選就是我老闆」

名家論壇》黎榮章／大數據預估2024國會席次

▲2024大選預計將精采萬分。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.20）
▲2024大選預計將精采萬分。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.20）

文／黎榮章

2024總統立委選戰，民進黨參選人賴清德在多份公開民調的支持度雖持續領先，但民進黨希望維持立委總席次57席以上，也就是守下國會過半、完全執政的這個目標，卻持續不被外界看好。究竟民進黨在哪些立委選區陷入苦戰？先依中選會選舉資料統計出19個民進黨可能具有連任危機的選區，包含現任者根基不穩（2020年選戰得票領先幅度在6個百分點以內的13個選區），以及陣前換將（現任放棄連任或初選未通過的6個選區）的區域，再透過大數據來觀察這19區目前情況。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫，觀察這19個民進黨立委候選人的網路聲量與好感度，發現其中10人很可能選情失守，包括台北市第4選區（港湖）高嘉瑜、新北市第8選區（中和）吳崢、新北市第12選區（汐止）賴品妤、基隆市鄭文婷、台中市第2選區（大烏龍）林靜儀、台中市第5選區（北北屯）莊競程、南投縣第2選區（濁水溪線）蔡培慧、高雄市第3選區（左楠）李柏毅以及台東縣賴坤成。綠若丟失這10個選區，其中9區可能被國民黨搶去，另台東可能由退出民進黨的現任無黨籍立委劉櫂豪固守。據此推估，區域立委選舉結果（不含原住民），民進黨可能由本屆的49席區域立委重摔至39席，國民黨則由21席成長至30席，無黨籍5席。

▲北台灣立委候選人聲量概況。（圖／QuickseeK提供）
▲北台灣立委候選人聲量概況。（圖／QuickseeK提供）
▲中台灣立委候選人聲量概況。（圖／QuickseeK提供）
▲中台灣立委候選人聲量概況。（圖／QuickseeK提供）
▲南、東台灣立委候選人聲量概況。（圖／QuickseeK提供）
▲南、東台灣立委候選人聲量概況。（圖／QuickseeK提供）
進一步不分區立委的預估部分，先觀察三政黨近來的網路聲量與好感度，依序是國民黨聲量120萬則最高，好感度0.57也是最高，民進黨聲量105萬則，好感度0.49排名第二，民眾黨聲量91.2萬則，好感度0.46最低。究其原因，藍軍近來集結力道強，在網路上的聲量也顯示了其支持者的振奮；而民進黨因選戰缺正面宣傳主軸，加上主帥的「賴皮寮」爭議炎上，網路聲量和好感度都差國民黨一截；而民眾黨的聲量和好感度雖是三黨最低，但其實跟民進黨差距不大。

▲國民黨、民進黨、民眾黨，網路聲量與好感度比較。（圖／QuickseeK提供）
▲國民黨、民進黨、民眾黨，網路聲量與好感度比較。（圖／QuickseeK提供）
好感度外，若綜合12月份公開的三家民調，將民眾對這三個政黨的支持度當成投票時的政黨票得票比例來看，各家民調推估民進黨不分區約可拿12至13席、國民黨14席、民眾黨7至8席。計算這三家民調調查的政黨支持度的平均數，去掉未表態率所得出的淨支持度後，再讓淨支持度超過5%門檻的政黨去分配不分區席次，則34席不分區立委中，國民黨可以分到14席，民進黨12席，民眾黨8席。國民黨、民進黨本屆在不分區立委各拿13席，綜合前述政黨的網路好感度與各家民調數據，若明天就要投票，國民黨的不分區席次可望成長，綠則會小跌，民眾黨則會從本屆的5席成長到8席。

▲各家民調，近期政黨支持度與不分區席次推估結果。（圖／QuickseeK提供）
▲各家民調，近期政黨支持度與不分區席次推估結果。（圖／QuickseeK提供）
綜合網路輿情大數據和民調結果進行推估，在原住民立委席次分配不變（藍3綠2無黨籍1）的情況下，立法院選舉結果很可能是綠53席、藍47席、白8席、無黨籍5席，進入三黨不過半局面。不過，越接近選舉，民意波動越強，席次還是有可能再出現變化，倘若結果真是三黨不過半，除無黨籍立委，民眾黨團8席立委的集體意志，將成為立法院關鍵風向球；無論民眾黨團選擇跟哪一大黨合作，都能助對方成為國會第一大團體，左右立法走向。屆時民眾黨可與某一政黨組成堅固多數黨聯盟，或因應各不同議題彈性選擇合作對象，政局將精采萬分。

▲2024國會各政黨席次推估。（圖／QuickseeK提供）
▲2024國會各政黨席次推估。（圖／QuickseeK提供）

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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