Ado台灣演唱會門票開搶！不到1分鐘秒殺 58秒搶到搖滾區神人現身
過去曾為《航海王劇場版：紅髮歌姬》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》演唱歌曲的日本樂壇最強女聲 Ado，明（2024）年2月7日將在台北流行音樂中心開唱，今天中午Ado演唱會門票準時開搶，沒搶到票的粉絲在PTT抱怨「不到1分鐘就秒殺」，但也有開賣58秒搶到「搖滾A區」的神人現身，讓人直呼羨慕。
記者徐銘穗/綜合報導
21歲的Ado從沒露過臉，2020年10月以一曲《煩死了》正式出道，作品唱出年輕人心聲的大膽歌詞而深受歡迎，目前YouTube點擊率已突破3億。而她出道3年首次舉行世界巡迴演唱會《Ado THE FIRST WORLD TOUR "WISH"》，2024年2月7日台灣場在台北流行音樂中心舉行，票價為4900元、3900元、2900元、身障席1900元等4種。
Ado台灣演唱會門票今天中午12時在遠大售票系統開賣，一樓為搖滾站席，二、三樓為座席，據北流官網資料顯示，表演廳一樓無設固定座位，固定座席約3100個，主廳含固定座席最多可容納約5000人。
稍早沒搶到Ado演唱會門票的粉絲上PTT發文，抱怨「有沒有ado不到一分鐘秒殺的八卦」，表示自己12點準時開刷搶票，結果「還不到12：01，全座位已經賣光」，抱怨Ado演唱會為什麼要選在那麼小的北流。不過，有開賣58秒搶到1樓「搖滾A區」的神人現身，讓人羨慕忌妒。
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