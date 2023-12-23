又口誤！助選指「江啟臣是恐怖分子」　趙少康：以後講慢一點

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趙少康接著說，「昨天晚上我講江啟臣是台灣和平的恐怖分子，一點都不誇張！」此時江啟臣淡定輕拍趙少康的肩，小聲提醒「賴清德啦」！趙少康連忙改口「喔！賴清德是恐怖分子，江啟臣是我們東勢選出來最好的委員，對不對？」台上台下已經笑成一團，江啟臣也笑得把臉撇向一邊，趙少康還在忙著彌補失誤，講話略顯卡卡的說「他是山城的保護神，對抗恐怖分子、對抗賴清德這個恐怖分子，對不對？」
趙少康昨天才在政見發表會口誤，今天再度口誤，會後聯訪時被問到「是因為天氣太冷才口誤嗎？」他表示昨天有人計算自己說了3、40遍賴清德，一直講才不小心講錯，不過也有朋友鼓勵「因禍得福」，會引起討論。今天不小心再度講錯，「以後會更加注意，講慢一點，有時候講太快了」
對於有人稱趙少康將政見會當成「少康戰情室」節目，趙少康認為兩者不太一樣，在「少康戰情室」他很少講話，都是讓來賓說話；政見發表會自己非講不可，每個人時間都一樣，就看各自如何運用。
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