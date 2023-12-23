政見會／趙少康狂批賴卻氣到頻口誤　稱「賴清德當選就是我老闆」

又口誤！助選指「江啟臣是恐怖分子」　趙少康：以後講慢一點

▲趙少康再次口誤，指「江啟臣是台灣和平的恐怖分子」，江啟臣笑到把臉別過去。（圖／翻攝江啟臣YT，2023.12.23）
▲趙少康再次口誤，指「江啟臣是台灣和平的恐怖分子」，江啟臣笑到把臉別過去。（圖／翻攝江啟臣YT，2023.12.23）

記者顏幸如／台中報導

繼昨天在政見會口誤「賴清德當選就是總統，就是我的老闆」！國民黨副總統候選人趙少康今為立委江啟臣助講時，繼續痛批賴清德，也再次口誤「江啟臣是台灣和平的恐怖分子，一點都不誇張！」一旁的江啟臣拍肩糾正「賴清德啦」！趙少康連忙改口「賴清德是恐怖分子、江啟臣是我們東勢選出來最好的委員，對不對？」江啟臣則是笑到臉都別往一旁。

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▲江啟臣聽到口誤，輕拍趙少康的肩糾正「賴清德啦」！（圖／翻攝江啟臣YT，2023.12.23）
▲江啟臣聽到口誤，輕拍趙少康的肩糾正「賴清德啦」！（圖／翻攝江啟臣YT，2023.12.23）
國民黨立委候選人江啟臣今（23）日在東勢區舉行造勢活動，國民黨副總統候選人趙少康、前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華等人到場助講。趙少康痛批民進黨總統候選人賴清德，對於自己是「務實台獨工作者」的說法一直不願改口，造成兩岸緊張，只是選舉到了不說、騙騙選票。

趙少康接著說，「昨天晚上我講江啟臣是台灣和平的恐怖分子，一點都不誇張！」此時江啟臣淡定輕拍趙少康的肩，小聲提醒「賴清德啦」！趙少康連忙改口「喔！賴清德是恐怖分子，江啟臣是我們東勢選出來最好的委員，對不對？」台上台下已經笑成一團，江啟臣也笑得把臉撇向一邊，趙少康還在忙著彌補失誤，講話略顯卡卡的說「他是山城的保護神，對抗恐怖分子、對抗賴清德這個恐怖分子，對不對？」

▲國民黨副總統候選人趙少康今為立委江啟臣站台。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.23）
▲國民黨副總統候選人趙少康今為立委江啟臣站台。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.23）
趙少康昨天才在政見發表會口誤，今天再度口誤，會後聯訪時被問到「是因為天氣太冷才口誤嗎？」他表示昨天有人計算自己說了3、40遍賴清德，一直講才不小心講錯，不過也有朋友鼓勵「因禍得福」，會引起討論。今天不小心再度講錯，「以後會更加注意，講慢一點，有時候講太快了」

對於有人稱趙少康將政見會當成「少康戰情室」節目，趙少康認為兩者不太一樣，在「少康戰情室」他很少講話，都是讓來賓說話；政見發表會自己非講不可，每個人時間都一樣，就看各自如何運用。

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