中職／陳俊秀加入兄弟增添火力 江坤宇：想學習他在場上的經驗
中信兄弟可說是中華職棒版的「邪惡帝國」，過往3位FA轉隊球員中，就有兩位選手（分別為鄭達鴻與林智勝）是由中信兄弟於自由市場簽下，今年休賽季更是以總額3年3000萬以上的合約重磅網羅陳俊秀，其中兄弟當家游擊手江坤宇對於陳俊秀的加入也直言，「學長在球場上的經驗，能帶給我們許多幫助。」
記者張志宇/桃園報導
陳俊秀以總額3年3000萬以上的合約加盟兄弟，勢必能提升兄弟打線的威脅，對此江坤宇透露，「學長一直都是打擊技巧很好的選手，他的加入不僅在火力方面增加活水，更想學習的地方，是陳俊秀在球場上的經驗，有他的加入他在場上能給我們許多不一樣的經驗。」
陳俊秀在效力樂天桃猿的10年間，先在2014、2015率領球隊完成2連霸，更在2017年至2019年率Lamigo桃猿完成三連霸，成為繼兄弟象、味全龍、統一7-ELEVEn獅後，第4支建立王朝球隊的隊伍，在個人獎項部分，陳俊秀在2018與2021年都拿下打擊王，更在2018年一舉獲得年度MVP。
現年將滿35歲的陳俊秀，生涯共出賽901場，繳出1033安、包括134轟、71次盜壘、打擊率0.325的成績，完全就是中職近年來最全面的打者，但在本季出賽僅66場（為生涯第2少僅次於2014年），繳出61安、包括7轟、打擊率0.285的成績，但陳俊秀在球場上的經驗與實力，相信仍能獲得其他球隊青睞。
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