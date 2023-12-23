福原愛才自稱「我一半中國人」！又改口「日本女孩」曝私下有怪癖
35歲日本「桌球天后」福原愛，近期現身醫美診所疑似「進廠維修」引發熱議；而福原愛與江宏傑離婚官司還在打，她因不倫戀重創演藝事業，近來在小紅書當網紅積極復出，本月16日拍片自稱：「我一半兒中國人！」昨（22）日福原愛又在新短片中改口變回「日本女孩」介紹保養品，透露自己喜歡噴香水在頭頂的癖好，令人匪夷所思。
記者黃雅琪／綜合報導
福原愛近來在小紅書積極復出，拉攏中國大陸粉絲支持，日前她拍攝到富士山下逛吉田商店街的影片，笑說自己買一大袋零嘴全是瓜子跟中國零食，還在街頭上直接嗑起瓜子，工作人員問她：「不是日本人不吃瓜子嗎？」福原愛竟回：「我是一半啊，我一半兒中國人！」
昨日福原愛再度更新小紅書，分享一段「我的護髮心得」短片，影片一開始她就說：「我今天要分享給大家，日本女孩是怎麼護理自己的頭髮！」強調「日本女孩」非常重視頭髮的部分，每天都會洗頭、保濕，福原愛說自己最喜歡在家洗頭，比起上美容院更令她感到放鬆。接著，她透露自己的小癖好：「我真的受不了自己臭，所以我會往頭髮上（噴）！」平時會將香水噴在後頸與頭頂，來維持香香的自己。
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