陳冠叡落選《BOYS PLANET》不氣餒 1月7日回台灣約會最愛的粉絲
台灣男孩陳冠叡今年赴南韓參加選秀節目《BOYS PLANET》嶄露頭角，雖然止步23名，但他精湛的舞藝依舊吸引不少粉絲支持，今（23）日陳冠叡也確定於明年1月7日要在台灣舉辦粉絲見面會《2024 CHEN KUAN JUI ’RE：新‘ FANMEETING IN TAIPEI》，他表示既期待又緊張，這趟回台第一件事則是要先去買手搖飲解相思。
記者陳雅蘭／綜合報導
對於第一次舉辦見面會的心情，陳冠叡表示：「對於『我』與『一直以來支持著我的人』來說，或許都是既緊張又期待的！」時隔8個多月再度於公開場合露面，他坦承多少都有些緊張，但是因為「真的特別特別想要與大家見面」，所以非常認真、用心準備這次的見面會；陳冠叡會答應舉辦見面會，是因為從節目結束的那一刻起，就一直期待這一天的到來，因此不斷將自己的實力練得更加紮實，以更好的模樣展現給大家。
聊到最近一直在韓國的生活的感想，陳冠叡透露有時間就見見好朋友、吃飯聊天，但主要都還是在練習。問及有沒有想念台灣的食物？陳冠叡表示比起吃的東西，他更想念飲料，每次回台絕對是先買大杯的手搖飲解相思。
陳冠叡也向粉絲喊話：「透過《BOYS PLANET》這個節目，使我獲得了你們的喜愛與支持，也因為你們一直以來的認可與陪伴，我才能夠成為現在的陳冠叡！我會一直努力！一直堅持！直到成為你們心目中那棵最屹立不搖的大樹為止！我愛你們！」
陳冠叡《2024 CHEN KUAN JUI ’RE：新‘ FANMEETING IN TAIPEI》將於2024年1月7日晚上6點在三創CLAPPER STUDIO舉行，票價為A區3880元、B區2880元、身障席1940元（全場為全站席，身障席除外）等，23日下午1點14分在KKTIX售票網站及全家FamiPort機台同步販售。
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