李亦伸專欄／勇士運氣真不錯　丟了嘴綠賺到Trayce Jackson-Davis

影／暖心！勇士製作影片歡迎Poole　交易後首度重返灣區球場

▲巫師球星Jordan Poole離開灣區後首度重返勇士主場，賽前與前搭檔Stephen Curry擁抱。（圖／美聯社／達志影像）
▲巫師球星Jordan Poole離開灣區後首度重返勇士主場，賽前與前搭檔Stephen Curry擁抱。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔／綜合報導

美國職籃NBA華盛頓巫師後衛Jordan Poole，今(23日)回到熟悉的灣區出賽，也是自從休賽季遭交易之後，首度回到勇士主場。當Jordan Poole進場時，勇士隊這邊更特地為他製作歡迎影片，迎接他重返灣區，影片中包含了Poole在選秀會上被勇士選中，以及身披勇士戰袍，並幫助球隊拿下總冠軍等經典畫面。

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賽前練習時，鏡頭也捕捉到Jordan Poole，和勇士一哥Stephen Curry相互擁抱致意，兩人也稍微聊了一下，看似交談甚歡。Poole也在訓練時展現他的好手感，接連投進Logo Shot，希望能幫助巫師在本賽季首度斬獲連勝。

勇士總教練Steve Kerr，面對Jordan Poole重返灣區出賽，也替昔日子弟兵說話。「做為19年選秀中的第28順位新秀，Jordan Poole成功成為勇士奪冠的重要組成成分，並靠自己的表現拿下為期4年、價值1.28億美元(約4億新台幣)的合約，他是一個成功故事。」

「除了結束方式之外，Jordan Poole在勇士期間再好不過了。儘管結果很不幸，但我們總希望事情能夠以更積極的方式結束。Jordan Poole與勇士之間沒有任何怨恨，球隊在6月交易了他，Chris Paul也透過交易因此來到勇士。」Steve Kerr說到。

而今天的比賽，勇士也以129:118擊敗巫師，收下近期4連勝。一哥Stephen Curry全場攻下30分4籃板7助攻，二當家Klay Thompson貢獻20分3籃板；巫師方面Jordan Poole回到熟悉灣區，全場挹注25分3籃板3助攻，Kyle Kuzma手感不佳，全場11投3中，得到7分9籃板。

本賽季Jordan Poole狀態一般，場均貢獻17.2分、2.5籃板、3.6助攻，巫師迎來他戰績也未見起色，目前5勝22敗的戰績，在東區僅優於近期吞下25連敗的底特律活塞，或許巫師也並未把Poole視為建隊基石，將來將他交易出去也是有可能的。


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