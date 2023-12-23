影／暖心！勇士製作影片歡迎Poole　交易後首度重返灣區球場

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勇士總教練Steve Kerr，面對Jordan Poole重返灣區出賽，也替昔日子弟兵說話。「做為19年選秀中的第28順位新秀，Jordan Poole成功成為勇士奪冠的重要組成成分，並靠自己的表現拿下為期4年、價值1.28億美元(約4億新台幣)的合約，他是一個成功故事。」
「除了結束方式之外，Jordan Poole在勇士期間再好不過了。儘管結果很不幸，但我們總希望事情能夠以更積極的方式結束。Jordan Poole與勇士之間沒有任何怨恨，球隊在6月交易了他，Chris Paul也透過交易因此來到勇士。」Steve Kerr說到。
而今天的比賽，勇士也以129:118擊敗巫師，收下近期4連勝。一哥Stephen Curry全場攻下30分4籃板7助攻，二當家Klay Thompson貢獻20分3籃板；巫師方面Jordan Poole回到熟悉灣區，全場挹注25分3籃板3助攻，Kyle Kuzma手感不佳，全場11投3中，得到7分9籃板。
本賽季Jordan Poole狀態一般，場均貢獻17.2分、2.5籃板、3.6助攻，巫師迎來他戰績也未見起色，目前5勝22敗的戰績，在東區僅優於近期吞下25連敗的底特律活塞，或許巫師也並未把Poole視為建隊基石，將來將他交易出去也是有可能的。