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Ella煞到小13歲露營場二代　潘君侖《生命捕手》相約過夜遇難濺血

▲Ella（右）煞到小13歲露營場二代潘君侖，在《生命捕手》相約過夜卻遇難濺血。（圖／東森）
▲Ella（右）煞到小13歲露營場二代潘君侖，在《生命捕手》相約過夜卻遇難濺血。（圖／東森）

記者蔡依庭／綜合報導

Ella陳嘉樺和王識賢主演東森醫療劇《生命捕手》並未湊一對，而是29歲潘君侖在劇中仰慕愛露營的學姐Ella多年，但他是一位追女菜鳥，好不容易鼓足勇氣付諸行動，安排過夜之旅卻不小心被蜜蜂螫傷，實際上還因為拍戲真的濺血。現實中，潘君侖自家真的是經營露營區，「對我來說，到山區露營是一個很棒的大型充電站，可以什麼都不用想、享受生活。記得（拍攝）當晚嘉義天氣很不錯、沒有什麼光害，我們還有生火，看到滿天星星很浪漫。」

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Ella與潘君侖搭帳篷露營過夜，邊看星星、邊聽大自然的白噪音頗有氛圍，Ella難忘當天景色，興奮回憶：「當時夜裡天空很美，還記得下山時，車子過了一個山頭就能看見嘉南平原的夜景，很驚豔、很美麗，我忍不住用手機記錄下來，因為拍戲可以去平常不太有機會去的地方走走，看見各個地方的美，覺得很幸福。」

▲Ella（右）和潘君侖在嘉義拍露營夜戲頗有氛圍。（圖／東森）
▲Ella（右）和潘君侖在嘉義拍露營夜戲頗有氛圍。（圖／東森）
但是其中一場被蜜蜂螫傷的戲，令潘君侖拍到苦不堪言，苦笑：「現場沒有真的蜜蜂，所以要想像被蜜蜂追的畫面，其實覺得那畫面滿可愛，但戲裡我臉頰被蜜蜂螫到，為了製造臉腫的樣子需要咬上紗布，加上有很多台詞要說，一整天下來口腔內膜被紗布來回地刮破，拍完拿出嘴裡的紗布都滲血了。」

潘君侖自曝和角色一樣很不會追女生，分享過去追女生的掉漆經驗，他說：「之前喜歡過一個女生，特別為她訂製了可以搖頭的人像小公仔，拿到後坐車趕去跟她會合吃飯，吃完飯把公仔拿出來送給她，她打開竟嚇了一大跳，原來是公仔的頭斷了，當下覺得很尷尬，還好她沒有很在意還一直笑。」

▲王識賢（右）劇中回憶與已故女友謝沛恩的交往甜蜜。（圖／東森）
▲王識賢（右）劇中回憶與已故女友謝沛恩的交往甜蜜。（圖／東森）
另外，王識賢在《生命捕手》一直無法忘懷已故女友，也是Ella劇中的姐姐謝沛恩。王識賢表示：「雖然我好像在跟靈魂對話，但大家不要誤會，我們不是在拍靈異戲。每當一個人寂寞無助的時候，徐思安（角色名）就會出現，把心裡其實已經有的想法或答案，虛擬成是女朋友對他說的話，像是想要多一個人來支持、鼓勵、安慰自己一樣。」

實際年齡比Ella小10歲的謝沛恩，坦言一開始知道要演對方的「姐姐」時很驚訝，她直說：「當時心裡想說oh no，難道是因為我現在長相看起來年紀比較大嗎？我是不是要多保養了？我可以當姐姐了嗎？」後來才明白原來是要演角色20幾歲時的回憶戲。《生命捕手》每周日晚間8點於東森戲劇台、公視+首播、10點Netflix、中華電信MOD、Hami Video、LINE TV同步上架；每周六晚間8點在緯來戲劇台、靖天電視台上架。

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