Ella煞到小13歲露營場二代　潘君侖《生命捕手》相約過夜遇難濺血

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但是其中一場被蜜蜂螫傷的戲，令潘君侖拍到苦不堪言，苦笑：「現場沒有真的蜜蜂，所以要想像被蜜蜂追的畫面，其實覺得那畫面滿可愛，但戲裡我臉頰被蜜蜂螫到，為了製造臉腫的樣子需要咬上紗布，加上有很多台詞要說，一整天下來口腔內膜被紗布來回地刮破，拍完拿出嘴裡的紗布都滲血了。」
潘君侖自曝和角色一樣很不會追女生，分享過去追女生的掉漆經驗，他說：「之前喜歡過一個女生，特別為她訂製了可以搖頭的人像小公仔，拿到後坐車趕去跟她會合吃飯，吃完飯把公仔拿出來送給她，她打開竟嚇了一大跳，原來是公仔的頭斷了，當下覺得很尷尬，還好她沒有很在意還一直笑。」
另外，王識賢在《生命捕手》一直無法忘懷已故女友，也是Ella劇中的姐姐謝沛恩。王識賢表示：「雖然我好像在跟靈魂對話，但大家不要誤會，我們不是在拍靈異戲。每當一個人寂寞無助的時候，徐思安（角色名）就會出現，把心裡其實已經有的想法或答案，虛擬成是女朋友對他說的話，像是想要多一個人來支持、鼓勵、安慰自己一樣。」
實際年齡比Ella小10歲的謝沛恩，坦言一開始知道要演對方的「姐姐」時很驚訝，她直說：「當時心裡想說oh no，難道是因為我現在長相看起來年紀比較大嗎？我是不是要多保養了？我可以當姐姐了嗎？」後來才明白原來是要演角色20幾歲時的回憶戲。《生命捕手》每周日晚間8點於東森戲劇台、公視+首播、10點Netflix、中華電信MOD、Hami Video、LINE TV同步上架；每周六晚間8點在緯來戲劇台、靖天電視台上架。
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