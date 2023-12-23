李多慧黑絲誘惑太勾人！機上熱舞Jennie抖音片 神祕地帶險曝光
24歲的韓國女神李多慧，3月加盟職棒樂天啦啦隊後，深受台灣球迷歡迎，獲得不少代言機會，經常往返台韓兩地工作，忙碌的她熱愛分享生活日常，也會跳當紅舞曲回饋粉絲，她昨（22）日曬出在飛機上跳與BLACKPINK成員Jennie同款手勢舞的影片，搭配短裙、黑絲襪，交叉雙腿時差點露出下半身神祕地帶，性感指數破表，瞬間吸引16萬人按讚，影片觀看數突破200萬次。
記者江芷稜／綜合報導
美國饒舌歌曲J Dash的〈WOP〉近來成為抖音神曲，掀起一股舞蹈挑戰風潮，包括BLACKPINK成員Jennie也和編舞師跳了一段，吸引眾人模仿，李多慧跟風來挑戰，在飛機上偷偷熱舞了一段，素色緊身上衣搭配短裙、黑絲襪，完全展現曲線玲瓏的好身材，她坐在位子上交疊雙腿，隨著音樂律動，跳起可愛舞蹈，表情可愛又俏皮，最後音樂要結束時，不停扭動身體貼近鏡頭，隱約露出短裙裡的「神祕三角地帶」，畫面引人遐想。
李多慧在機上跳舞賣萌模樣很討喜，雖然影片僅短短10幾秒，粉絲看了紛紛留言猛誇可愛，「這影片好長，我看了一小時」、「到底誰會在飛機上還這麼可愛，有，李多慧」、「多慧老闆真可愛」，還有人要她別跳了，冬至快來吃湯圓，喊話要她下一個球季趕快再回來台灣。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁