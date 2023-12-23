莎莎從月光族到買千萬豪宅！「超懶人存錢4招」曝光　勵志又實用

李多慧黑絲誘惑太勾人！機上熱舞Jennie抖音片　神祕地帶險曝光

▲李多慧穿著短裙、黑絲襪跳舞，曲線凹凸有致，性感指數破表。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧穿著短裙、黑絲襪跳舞，曲線凹凸有致，性感指數破表。（圖／翻攝自李多慧IG）

記者江芷稜／綜合報導

24歲的韓國女神李多慧，3月加盟職棒樂天啦啦隊後，深受台灣球迷歡迎，獲得不少代言機會，經常往返台韓兩地工作，忙碌的她熱愛分享生活日常，也會跳當紅舞曲回饋粉絲，她昨（22）日曬出在飛機上跳與BLACKPINK成員Jennie同款手勢舞的影片，搭配短裙、黑絲襪，交叉雙腿時差點露出下半身神祕地帶，性感指數破表，瞬間吸引16萬人按讚，影片觀看數突破200萬次。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李多慧可愛又活潑，在台人氣旺，有網友以「李多慧現在是不是爽到笑出來？」為題發問，認為李多慧「原本在韓國啦啦隊被排擠，結果現在來台灣當主C拍廣告」。（圖／李多慧IG）
▲李多慧可愛又活潑，在台人氣旺。（圖／李多慧IG）
美國饒舌歌曲J Dash的〈WOP〉近來成為抖音神曲，掀起一股舞蹈挑戰風潮，包括BLACKPINK成員Jennie也和編舞師跳了一段，吸引眾人模仿，李多慧跟風來挑戰，在飛機上偷偷熱舞了一段，素色緊身上衣搭配短裙、黑絲襪，完全展現曲線玲瓏的好身材，她坐在位子上交疊雙腿，隨著音樂律動，跳起可愛舞蹈，表情可愛又俏皮，最後音樂要結束時，不停扭動身體貼近鏡頭，隱約露出短裙裡的「神祕三角地帶」，畫面引人遐想。

▲李多慧在飛機上偷偷跳舞，模樣相當可愛。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧在飛機上偷偷跳舞，模樣相當可愛。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧交叉雙腿，差點露出神祕地帶。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧交叉雙腿，差點露出神祕地帶。（圖／翻攝自李多慧IG）
李多慧在機上跳舞賣萌模樣很討喜，雖然影片僅短短10幾秒，粉絲看了紛紛留言猛誇可愛，「這影片好長，我看了一小時」、「到底誰會在飛機上還這麼可愛，有，李多慧」、「多慧老闆真可愛」，還有人要她別跳了，冬至快來吃湯圓，喊話要她下一個球季趕快再回來台灣。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  


影／李多慧公開素顏俏皮問：嚇到了吧　韓國香閨曝！1原因懶整理

李多慧被虧「爽到笑出來」　鄉民：韓國被排擠來台廣告接到手軟　

李多慧在台「只睡2小時」就上工！啦啦隊芷軒讚她：紅有紅的道理

李多慧加入樂天！陳伊認了「造成威脅」：不能輸韓國人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選