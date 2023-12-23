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《未來少女》5團台北跨年合體！李㼈愛女紫嫣防水腫「吃水煮餐」

▲《未來少女》日光之橙、黑曜精靈、薄荷水晶、緋紅魅影、幽靈水晶，即將登上「台北最High新年城」跨年演唱會，紫嫣已吃水煮餐多日防水腫。（圖／紫嫣臉書）
▲《未來少女》日光之橙、黑曜精靈、薄荷水晶、緋紅魅影、幽靈水晶，即將登上「台北最High新年城」跨年演唱會，紫嫣已吃水煮餐多日防水腫。（圖／紫嫣臉書）

記者黃盈容/綜合報導

超夯選秀節目《未來少女》雖比賽結束，但人氣不減，其中日光之橙、黑曜精靈、薄荷水晶、緋紅魅影、幽靈水晶5團，更是即將登上全台跨年最具指標的跨年演唱會「台北最High新年城」再度合體。得知可以登上北跨舞台，大家都很興奮。被問到為了跨年舞台有沒有努力調整狀態？資深演員李㼈的女兒紫嫣表示，為了演出提前很久就開始吃得很健康：「因為我是超容易水腫的體質，為了確保當天演出有最好的狀態提前很久就開始吃水煮的東西。而且我們這一次的表演也在服裝上有特別準備，大家可以期待一下！」也讓人期待最有名模氣質的黑曜精靈會如何驚豔粉絲。

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得知將登上「台北最High新年城」，日光之橙的Ashlee表示，短短幾秒心情如乘坐雲霄飛車：「第一秒先嚇到、第二秒想說耶好開心、第三秒覺得，完蛋，壓力好大！」薄荷水晶的熙妍則興奮得立刻通知身邊朋友一定要請鎖定北跨直播。

為了讓粉絲一窺各團少女不同於舞台上的魅力模樣，日前聚集每團少女出發露營區拍攝團綜《未來少女請開門》。本月中首播的《未來少女請開門》由在隱藏團「幽靈水晶」擔任營區主人，聚集其他團少女一同在露營區進行為期2天1夜的「深度旅行」。

▲少女們合體露營，分黑白兩隊挑戰遊戲。（圖／踢帕娛樂）
▲少女們合體露營，分黑白兩隊挑戰遊戲。（圖／踢帕娛樂）
平時專心練習、行程滿檔的少女一到露營區宛如野馬脫韁，看見遊戲設施紛紛搶先體驗，玩得好不盡興。駕駛越野車，後座少女還需要把題目「畫出來」讓指定的隊友猜。除了顛簸的道路要克服，路上還有水坑和小瀑布需要穿越，看似簡單的駕駛與畫畫任務難度頓時上升，幻藍小熊的韓國成員Ayeon在隊內有飆仔稱號，不但一出發就很興奮，遇上凹凸不平的道路也是毫不畏懼，讓後座的Libi喊了一路：「慢一點！」

▲少女們挑戰高空滑索（圖／踢帕娛樂）
▲少女們挑戰高空滑索。（圖／踢帕娛樂）
采甄則是一出發，同團隊長容容就表示：「我有不祥的預感！」神預言采甄肯定出包，采甄也未辜負團員期待，掉筆撞到葉子樣樣來，讓粉絲看了也忍不住留言吐槽：「王采甄會不會太ㄎㄧㄤ！」

來到高空滑索，少女則分成兩派，勇氣組代表Bonnie全程笑得不亦樂乎，一邊大喊答案還一邊歡呼；Vikky與容容則是嚇傻完全想不起題目。而來自印尼的詩雅則抽到完全不會的中文題目，直接原地放棄開起空中演唱會，清唱緋紅魅影比賽的經典曲目「運命共同體」。而究竟黑隊白隊誰可以獲得SPA獎勵，誰又要負責採買晚餐食材？請鎖定每週日晚上8點未來少女官方YouTube頻道。

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