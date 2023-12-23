《未來少女》5團台北跨年合體！李㼈愛女紫嫣防水腫「吃水煮餐」

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為了讓粉絲一窺各團少女不同於舞台上的魅力模樣，日前聚集每團少女出發露營區拍攝團綜《未來少女請開門》。本月中首播的《未來少女請開門》由在隱藏團「幽靈水晶」擔任營區主人，聚集其他團少女一同在露營區進行為期2天1夜的「深度旅行」。
平時專心練習、行程滿檔的少女一到露營區宛如野馬脫韁，看見遊戲設施紛紛搶先體驗，玩得好不盡興。駕駛越野車，後座少女還需要把題目「畫出來」讓指定的隊友猜。除了顛簸的道路要克服，路上還有水坑和小瀑布需要穿越，看似簡單的駕駛與畫畫任務難度頓時上升，幻藍小熊的韓國成員Ayeon在隊內有飆仔稱號，不但一出發就很興奮，遇上凹凸不平的道路也是毫不畏懼，讓後座的Libi喊了一路：「慢一點！」
采甄則是一出發，同團隊長容容就表示：「我有不祥的預感！」神預言采甄肯定出包，采甄也未辜負團員期待，掉筆撞到葉子樣樣來，讓粉絲看了也忍不住留言吐槽：「王采甄會不會太ㄎㄧㄤ！」
來到高空滑索，少女則分成兩派，勇氣組代表Bonnie全程笑得不亦樂乎，一邊大喊答案還一邊歡呼；Vikky與容容則是嚇傻完全想不起題目。而來自印尼的詩雅則抽到完全不會的中文題目，直接原地放棄開起空中演唱會，清唱緋紅魅影比賽的經典曲目「運命共同體」。而究竟黑隊白隊誰可以獲得SPA獎勵，誰又要負責採買晚餐食材？請鎖定每週日晚上8點未來少女官方YouTube頻道。
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